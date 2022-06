Revelan videos inéditos de los disturbios en el Capitolio de EU

El comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 mostró este jueves en su primera audiencia pública videos en los que se pudieron ver algunos de los actos más violentos de la turba de seguidores del expresidente Donald Trump (2017-2021).

La mayoría de las imágenes ya se habían publicado, pero estas grabaciones mostraron cómo los hechos sucedieron uno tras otro en orden cronológico y el papel que tuvieron los miembros del grupo ultraderechista Proud Boys, que lideró a la multitud dentro del edificio de la sede parlamentaria.

Las imágenes inéditas incluyen fragmentos en los que se ve a miembros de la turba saliendo de la oficina del líder republicano de la Cámara Baja, Kevin McCarthy.

the juxtaposition of Trump fans stomping cops on January 6 and then Trump calling them "peaceful people" in a subsequent interview is quite striking pic.twitter.com/2X9mAICvqh — Aaron Rupar (@atrupar) June 10, 2022 No one approaching the Capitol in this video did anything to help U.S. Capitol Police Officer Caroline Edwards...

No one. pic.twitter.com/IAQp7q0oEg — Mike Valerio (@ValerioCNN) June 10, 2022

Tras el ataque, McCarthy culpó a Trump del ataque, pero después le restó importancia para mostrar respaldo por el expresidente, que sigue siendo una de las figuras más importantes del Partido Republicano.

"Esto es difícil de ver", avisó antes de mostrar las imágenes Bennie Thompson, el presidente de la comisión investigatoria.

Esta primera audiencia del comité que investiga el asalto al Capitolio, creado por la presidenta de la Cámara de Representantes de EU Nancy Pelosi, se está celebrando en horario de máxima audiencia y está siendo retransmitirá en directo en todas las cadenas estadounidenses con la excepción de la conservadora Fox.

En el asalto al Capitolio, 5 personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos.