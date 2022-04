Identifican a sospechoso del ataque del metro en NY

La Policía de Nueva York identificó como "persona de interés" por el ataque del metro de este martes a Frank James, un hombre de 62 años que las autoridades están buscando aunque aún no se ha establecido si es el autor de los hechos.

Según explicó en una rueda de prensa el jefe de la unidad de detectives de la Policía de Nueva York, James Essig, las autoridades encontraron en la escena del crimen una llave de una furgoneta de alquiler de la compañía U-Haul, que a su vez llevó a la localización del vehículo en una vía principal de Brooklyn, que ha sido acordonada y está siendo investigada.

James fue identificado como la persona que alquiló la furgoneta, y la policía está tratando de "localizarle para determinar su conexión con el tiroteo del metro, si es que hay alguna".

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

La escena del crimen

El detective jefe detalló que el autor del ataque lanzó dos bombas de humo en el segundo vagón del tren de la línea N cuando se encontraba entre las paradas de las calles 59 y 33, en el suroeste de Brooklyn, tras lo que efectuó al menos 33 disparos con un arma Glock de 9 mm, que hirieron a 10 personas.

"Las dos escenas del crimen, el metro y la furgoneta, siguen muy activas y aun se están procesando", subrayó Essig.

Se recuperaron en la escena del crimen un arma Glock 17 de 9 mm con tres cargadores, otras dos bombas de humo sin detonar, y gasolina, entre otros objetos.

El ataque se dio en uno de los vagones del metro. | Foto: AFP

Las fuerzas del orden pidieron la colaboración del público para encontrar a Frank James, y se están ofreciendo un total de 50.000 dólares de recompensa por cualquier información que pueda llevar a su localización.

"En la Policía de Nueva York estamos usando todos nuestros recursos en este caso, junto con nuestros socios del FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, sus siglas en inglés)", aseveró Essig.

Además de los 10 heridos de bala, el ataque, perpetrado sobre las 08.30 hora local (12.30 GMT) de hoy, en plena hora punta, otras 13 personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humos o ataques de pánico, según las últimas cifras oficiales. EFE