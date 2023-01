Autoridades publican videos de la golpiza que sufrió Tyre Nichols a manos de la policía

Las autoridades de Memphis publicaron este viernes una serie de videos en los que se aprecia la paliza que varios policías propinaron al afroamericano Tyre Nichols, fallecido a principios de este mes en un hospital tras el encontronazo con los agentes.

El video más gráfico es el captado por una cámara de vigilancia en una farola, donde se ve desde arriba cómo los agentes dieron patadas, alguna de ellas en la cabeza, y golpearon con una porra a Nichols.

Otras tres de las grabaciones corresponden a cámaras que los agentes llevaban adosadas a sus cuerpos: En una de ellas se ve cómo Nichols es sacado de su vehículo por unos policías que intentan movilizarlo en el suelo hasta que el hombre logra zafarse y sale corriendo.

En ese momento, los policías solicitan refuerzos para buscar al joven afroamericano.

They're literally just passing him around between officers who want a swing... #TyreNichols pic.twitter.com/M0SIfNqIbO — James Kozanitis (@JamKozy) January 28, 2023

En otro video aparece Nichols cuando finalmente es capturado por los agentes, que lo golpean varias veces con fuerza, mientras la víctima grita "mamá, mamá" y "denme un minuto".

En esta grabación se oye cómo los efectivos insultan al detenido mientras lo intentan movilizar de nuevo.

Otra de las grabaciones comienza con escenas algo confusas en las que hay un forcejeo. Acto seguido Nichols sale esposado en el suelo junto a un carro policial y se aprecia la llegada de una ambulancia.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, prometió este viernes que habrá una investigación sobre la muerte de Nichols a manos de cinco policías en Memphis, Tennessee y pidió que las protestas que pueda haber sobre este suceso sean pacíficas.

Cinco exagentes están detenidos y se enfrentan a varios cargos penales por haber matado de una paliza a Nichols, al que arrestaron el pasado 7 de enero por una presunta infracción de tráfico.

Biden "indignado" por agresión de policías

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo estar "indignado y profundamente adolorido" después de ver las imágenes de la paliza que varios policías le dieron a Tyre Nichols.

"Como muchos, me sentí indignado y profundamente adolorido después de ver el horrible video de la golpiza que acabó en la muerte" del joven 29 años en Memphis", dijo Biden en un comunicado este viernes.

El presidente reconoció que las imágenes, que fueron publicadas en la tarde de este viernes, dejarán a muchos estadounidenses "escandalizados" pero pidió a quienes "buscan justicia" no recurrir a la violencia.

"La violencia nunca es aceptable, es ilegal y destructiva", señaló el mandatario.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams dijo en un video publicado a través de sus redes sociales que se sentía "devastado" por lo sucedido con Nichols y pidió a los habitantes de la ciudad actuar de manera pacífica si desean protestar este fin de semana.

"Si necesitan expresar rabia o indignación, háganlo de manera pacífica", dijo en el video.

Adams agregó que ya el Departamento de Policía de la ciudad se encuentra "completamente preparado" para permitir a los residentes hacer uso de su derecho a la protesta.