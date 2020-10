Biden y Trump cierran último debate sin nuevas aportaciones

En calma, más ordenado, donde las visiones opuestas sobre Estados Unidos quedaron claras, así culminó el que fue el último debate entre Donald Trump y Joe Biden previo a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

La cita: el restaurante Pinche Gringo de la ciudad de México, lugar favorito de reunión de los estadounidenses que residen en la Ciudad de México.

Sin embargo, algunos asistentes no quedaron conformes con las propuestas, al considerar que no aportaron nada nuevo respecto a sus discursos de campaña.

Entre risas y un clima de calma y satisfacción, Owen y sus compañeros de mesa coincidieron: “perorata tras perorata, en lo personal no cambió nada mi percepción del voto, aún no he votado, mi incliné desde un principio por el buen Joe, no pasó nada ahora, todo siguió igual”.

La mayoría de los asistentes tienen una postura fija, votar contra la reelección del presidente. Hay diferentes puntos por lo que están en desacuerdo con su gestión, pero principalmente con su modo de manejar la pandemia del coronavirus.

“Trump ha sido un desastre en la gestión del coronavirus, muchos estadounidenses que antes creían en él, ahora ya no lo hacen”, comenta Jerry, quien sin duda comentó que su voto fue para Joe Biden.

Tras el desastroso primer encuentro entre ambos, la comisión de debates impuso nuevas reglas para el evento en Nashville, Tennessee, incluido un botón de silencio.

Respecto a las cuentas bancarias del mandatario en China, el gigante asiático que se convirtió en el principal enemigo de su administración, Jerry comentó “Trump es una mentira total, es cínico, un hipócrita, no me sorprende que tenga amigos chinos, business son business”.

“EN LA GENÉTICA DE EU ESTÁ LA GUERRA”

El debate fue subiendo de tono, la discusión llegó a los temores a una guerra nuclear y los encuentros con líderes que históricamente son enemigos de EU. Entre distracciones durante el tema, uno de los asistentes comentó a El Sol de México “en la genética de Estados Unidos está la guerra, si no es Corea del Norte es Medio Oriente, pero ahí estaremos donde no nos llamen, civilizadamente no estoy de acuerdo… pero quien sea presidente estaremos en donde se les pegue la gana”.

El tema más agrió dentro de la agenda migratoria fue la política “Tolerancia Cero” impuesta por la administración Trump, que constó prácticamente en la separación familiar, en el que los padres eran enviados de regreso a México o a Centro América y los niños se quedaban en territorio estadounidense.

La reacción de uno de los asistentes fue concreta, “es un tema terrible, es un tema que debería tener serias consecuencias, no solo dentro de Estados Unidos, sino en el espectro internacional”, insistió que Trump debe salir del gobierno para acabar con esa terrible práctica.

El debate llegó en un momento en el que Trump necesita urgentemente alterar la trayectoria de la carrera electoral. Biden supera al republicano en las encuestas a menos de dos semanas de las elecciones, aunque la contienda es muy reñida en algunos estados.

Foto: Roberto Hernández

JOE BIDEN

Más de 220 muertos, el responsable tantas muertes por Covid-19 puede seguir la presidencia

No he tomado ni un centavo ninguna fuente extranjera, ha pagado impuestos a China que a Estados Unidos

La atención médica no es privilegio, deberían tener derecho a atención médica asequible

A 500 niños los arrancaron de los brazos sus padres y ahora no los encuentran, ellos fueron

Hay un racismo institucional EU... Trump el presidente más racista la historia moderna

DONALD TRUMP

No podemos mantener al país cerrado, tenemos que abrir , hay que aprender a vivir con el virus

Biden recibió 3.5 millones de dólares de Rusia y llegaron a través de Putin, y tal vez todavía te paguen

El Obamacare no es bueno, lo que nos gustaría es terminarlo, no queremos medicina socializada

Hay fotos de jaulas para migrantes, el gobierno de Barack Obama fue el que las construyó

Creo que tengo grandes relaciones con todo el mundo, yo soy la persona menos racista de esta sala