Chica de Florida se convierte en la primera reina trans del baile de bienvenida en su escuela

Una chica trans acaba de pasar a la historia de su escuela en Florida luego de convertirse en la primer persona trans coronada como reina del baile de bienvenida.

Evan Bialosuknia estudia el último año de preparatoria en la Olympia High School, de Orlando, y su nombre figuro entre las postulaciones para el cortejo de bienvenida al curso con tantos votos que era evidente su posibilidad de convertirse en la reina del baile.

Mundo Histórico: Israel legaliza maternidad subrogada a parejas homosexuales

“Estaba muy emocionada de caminar en el cortejo de bienvenida y ser parte de eso, pero también estaba nerviosa incluso si ganaba. ¿Y si la gente lo hiciera para burlarse de mí?”, comentó la joven para CNN.

Sin embargo, a pesar de los temores que la chica sentía se desvaneció cuando tuvo que pasar a recibir la corona. Sus compañeros la arroparon con un estruendoso aplauso luego de que su nombre fuera mencionado. Bialosuknia se convirtió en la primer estudiante transgénero en ser la reina de un baile de Olympia High School.

Luego de su coronación, Evan comentó que ahora se siente más en casa dentro de su escuela y que el apoyo de sus compañeros hizo que se diera cuenta de que ven lo que ella es.

View this post on Instagram Una publicación compartida por evan bialosuknia (@evanbialosukniaa)

"Fue como un alivio de tanta ansiedad”, dijo. “Simplemente, saber que tengo a todos a mi lado y que en realidad están aquí para mí… hace que este proceso de transición se sienta mucho mejor”.

Por su parte, la madre de Evan señaló que el camino de la transición no fue fácil, pese a que su familia apoya a la joven. Marnie Bialosuknia agregó que, aunque está feliz por su hija, es consciente de que no todos los adolescentes trans tienen un entorno de apoyo, ni siquiera en sus círculos más cercanos.

De acuerdo con un estudio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los estudiantes trans tienen más probabilidades que los estudiantes cisgénero de experimentar acoso violento y riesgo de suicidio.

Lo anterior respalda las declaraciones de Evan, quien aseguró que a pesar de que desde su coronación ha recibido muchos mensajes de apoyo, no han faltado quienes la agredan.

View this post on Instagram Una publicación compartida por evan bialosuknia (@evanbialosukniaa)

"No comprenden y nunca lo entenderán. [...] Que yo gane no es intentar cambiar la opinión de nadie para que me acepte y entienda" comentó. "Es solo para mostrar que cualquiera puede hacer cualquier cosa, y si eres parte de la comunidad LGBTQ+, no te hace más raro o más solitario que todos".

El caso de Evan Bialosuknia no es el único registrado en EU; en 2018, otra estudiante trans fue elegida como reina del baile bienvenida en otra preparatoria, pero en el estado de California. Lo anterior refleja los esfuerzos de la comunidad LGBT+ para que la concientización sobre la diversidad de género cree espacios más seguros para todas las personas, sea cual sea su identidad.