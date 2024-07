De Obama a Clinton, las reacciones a la renuncia de Biden a la candidatura por EU

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama pidió este domingo al Partido Demócrata nominar a un "candidato extraordinario" para las elecciones de noviembre, en un comunicado en el que evitó respaldar a la vicepresidenta, Kamala Harris, como futura candidata.

La renuncia de Joe Biden a la contienda por la presidencia de Estados Unidos ha provocado varias reacciones internacionales, desde quienes apoyan su decisión hasta algunos que aprovecharon la situación para criticar su gestión.

"(...) lo mejor para mi país y para mi partido es que me retire (...)", fueron la palabras que Biden redactó en un comunicado para dar a conocer su decisión, luego de varios meses de las dudas sobre su capacidad para seguir al frente de la presidencia.

Obama calificó al actual mandatario, Joe Biden, quien fuera su vicepresidente entre 2009 y 2017, como "un patriota de primer orden" por haber renunciado hoy a su campaña de reelección tras semanas de presiones internas por su desastroso papel en el debate electoral contra el expresidente republicano Donald Trump.

"En los próximos días navegaremos por aguas desconocidas, pero tengo una enorme confianza en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que surja un candidato extraordinario", afirmó Obama.

Reacciones a la renuncia de Biden como candidato a la presidencia

El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha hecho mucho por Alemania, Europa y el mundo.

"Mi amigo Joe Biden ha conseguido mucho: para su país, para Europa, para el mundo. Gracias a él, la cooperación transatlántica es estrecha, la OTAN es fuerte y Estados Unidos es un socio bueno y fiable para nosotros. Su decisión de no volver a presentarse merece un reconocimiento", escribió Scholz en la red social X.

My friend @POTUS Joe Biden has achieved a lot: for his country, for Europe, for the world. Thanks to him, transatlantic cooperation is close, NATO is strong and the USA is a good and reliable partner for us. His decision not to run again deserves respect. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 21, 2024

El presidente de España, Pedro Sánchez, mostró su admiración ante Biden, quien superó una crisis económica que dejó la pandemia.

"El gesto de un gran presidente que siempre ha luchado por la democracia y la libertad."

Toda mi admiración y reconocimiento a la valiente y digna decisión del presidente @JoeBiden.



Gracias a su determinación y liderazgo, EEUU superó la crisis económica tras la pandemia y el grave asalto al Capitolio y ha sido ejemplar en su apoyo a Ucrania ante la agresión rusa de… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 21, 2024

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, agradeció este domingo al presidente estadounidense, Joe Biden, por "su servicio público ejemplar y por siempre hacer todo lo posible por tratar justamente a los puertorriqueños como ciudadanos americanos".

Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que lo que Biden ha hecho por su país es "extraordinario", haciendo énfasis en el apoyo que les brindó tras el paso de diversos fenómenos naturales que azotaron a la región.

On behalf of the people of Puerto Rico, I thank @POTUS for his exemplary public service and for always doing his best to treat all Puerto Ricans as their fellow American citizens. What President Biden has done for Puerto Rico in his time in office has been extraordinary. From… pic.twitter.com/GZ7tPT97yL — Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) July 21, 2024

El ex canciller mexicano, Marcelo Ebrard, también reaccionó a la decisión de Biden, a quien le externó respeto.

"Siempre es de reconocerse el valor de la integridad, más aún cuando va de por medio el destino político propio", escribió en X junto a una fotografía de él y Joe Biden.

Siempre es de reconocerse el valor de la integridad, más aún cuando va de por medio el destino político propio. Mis respetos. pic.twitter.com/wRX9ghOGRP — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2024

Robert F. Kennedy Jr., candidato independiente a la Presidencia estadounidense, alabó este domingo que Joe Biden haya decidido renunciar a la reelección y criticó al Partido Demócrata por haber ocultado, en su opinión, la "degeneración" del mandatario, de 81 años.

"Felicito al presidente Biden por dimitir. Sus debilidades fueron evidentes para cualquier observador imparcial desde el principio", dijo en la red social X.

En tanto el Kremlin aseguró que la prioridad para Rusia es la victoria de la campaña militar en Ucrania, no las elecciones presidenciales estadounidenses.



"Hay que armarse de paciencia y seguir atentamente lo que ocurrirá en adelante. La prioridad para nosotros es lograr los objetivos de la operación militar especial", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, al canal de Telegram Shot.





Con información de EFE y AFP