Detienen a periodista rusa que protestó durante noticiero

Una editora del programa Channel One, grupo televisivo ruso, protestó este lunes por la noche durante la transmisión en vivo portando un cartel en el que se podía leer "No a la guerra, detengan la guerra, no crean en la propaganda, aquí les están mintiendo" y mostrándolo frente a la cámara.

Te puede interesar: Arrestados en Rusia más de 800 manifestantes contra el conflicto en Ucrania

La periodista Marina Ovsiannikova también gritaba pidiendo un alto a la guerra mientras que la presentadora seguía su teleprompter e intentaba hablar más alto. Posteriormente se cortó la transmisión y el canal pasó a un segmento grabado.

Ante la irrupción durante el informativo pro Kremlin para denunciar la ofensiva en Ucrania, Ovsiannikova es juzgada este martes por haberse manifestado ilegalmente, según un tribunal moscovita.

Mundo Detienen a más de 4 mil manifestantes rusos por marchas contra la violencia

La audiencia está en curso según el tribunal del distrito Ostankino de Moscu interrogado por la AFP y la encausada puede ser condenada a 10 días de detención. De momento no ha sido imputada por crimen de publicación de informaciones falsas sobre el ejército ruso, sancionable con hasta 15 años de prisión.

Marina Ovsiannikova por su parte publicó un video en el que asegura sentirse avergonzada de trabajar para el Channel One llamando a la población rusa a protestar contra la invasión y mencionando que su padre es ucraniano y su madre es rusa y culpa al gobierno de Putin por el ataque a Ucrania en donde Rusia es el agresor.