Escocia, primer país del mundo en enseñar historia LGBTQ+ en escuelas públicas

Escocia se convirtió en el primer país del mundo en integrar un plan de estudios inclusivo LGBTQAI+ en sus escuelas. De acuerdo con Tiempo para una Educación Inclusiva (TIE, por sus siglas en inglés), todas las escuelas públicas de este país deberán enseñar a los estudiantes sobre la historia de los movimientos LGBTQAI+ y discutir temas de igualdad sin opción de excluirse.

Desde la semana pasada, esta materia ya es una realidad para los estudiantes escoceses. Por su parte la ministra de Children, Clare Haughey manifestó que “el lanzamiento de este innovador conjunto de recursos para las escuelas nos da un paso más para garantizar que nuestro plan de estudios sea tan diverso como los jóvenes que aprenden en nuestras escuelas. Damos la bienvenida a los materiales publicados hoy, que ayudarán a las escuelas, los maestros y el personal educativo a impulsar esta importante agenda, asegurando que todos los niños y jóvenes reciban el apoyo que necesitan".

En 2018, las autoridades escocesas aceptaron las recomendaciones de un grupo de trabajo dirigido por la campaña TIE. Luego de que estos hicieran un llamado a poner fin al “legado destructivo" de una legislación promulgada en 1988, que en su sección 28 prohibió a las autoridades locales en el Reino Unido “promover” la homosexualidad, misma que ha sido eventualmente repelida en Escocia desde 2001 y en el resto del Reino Unido en 2003.

We love how this wall display from @MissCooperEng is shaping up!



You can find a series of new posters featuring past and present LGBT role models for your own displays at https://t.co/ijbCqleUNA pic.twitter.com/kxofxXLgP8 — TIE (@tiecampaign) October 1, 2021

¿Cómo se integra esta materia al plan de estudio?

Según informaron autoridades educativas esta nueva materia se impartirá vía clases en línea, los jóvenes aprenderán a través de un nuevo sitio web educativo que cuenta con cursos y herramientas de e-learning creados por padres, profesores, jóvenes y organizaciones LGBTQAI +.

Además este recurso proporcionará al personal los elementos necesarios sobre la historia queer y cómo centrarse en promover la igualdad y la lucha contra el acoso.

Jordan Daly, cofundador de TIE, aseguró que este sitio web se desarrolló en conjunto con profesores de toda Escocia, lo cual beneficiará a los profesores para abordar los diversos temas del plan educativo.

Finalmente el viceprimer ministro y secretario de Educación del país, John Swinney dijo que Escocia ya es considerada como uno de los países más progresistas de Europa para la igualdad LGBTI.