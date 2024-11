EU autoriza a Ucrania el uso de misiles de largo alcance contra Rusia

El presidente de Estados Unidos Joe Biden autorizó a Ucrania a usar misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares en Rusia, indicó a AFP un alto funcionario en Washington, horas después de un bombardeo masivo ruso contra la red eléctrica ucraniana.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó informaciones de The New York Times y The Washington Post de que esta decisión se adoptó en respuesta al despliegue de tropas norcoreanas para ayudar a Moscú en la guerra contra Ucrania.

La decisión se dio a conocer horas después de un bombardeo masivo ruso de las infraestructuras energéticas de Ucrania, que dejaron al menos 11 muertos y obligaron al país a anunciar cortes eléctricos el lunes.

El masivo bombardeo ruso generó una cascada de condenas internacionales contra el gobierno del presidente Vladimir Putin.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el domingo los "inaceptables" ataques rusos, que tuvieron como objetivo "civiles e instalaciones energéticas".

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de "horribles" los bombardeos, en una entrevista con la TV Globo en Rio de Janeiro, donde se celebrará el lunes y el martes la cumbre del G20.

"Apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario [...] Puede contar con nosotros", agregó.

Esta noche, otro ataque ruso con misiles mató a ocho personas, incluido un niño, e hirió a una decena en Sumi, una ciudad del noreste, anunció la fiscalía regional ucraniana.

Putin advirtió de consecuencias por ataques con armas de largo alcance

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ya advirtió a Occidente de las consecuencias del permiso a Kiev para el uso de armas de largo alcance para ataques en territorio ruso, señaló esta noche la Cancillería de Rusa.

"El presidente ya se ha pronunciado al respecto", dijo al portal RBC la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en una aparente referencia a unas declaraciones del jefe del Kremlin del pasado septiembre que en las últimas horas han reproducido varios medios rusos.

El líder ruso dijo entonces que si Occidente accede a autorizar ataques dentro de Rusia con sus misiles de largo alcance, eso cambiaría la "esencia" y la "naturaleza" del conflicto en Ucrania.

"Esto significará que los países de la OTAN, EU y los estados europeos, están combatiendo con Rusia", aseguró Putin el 13 de septiembre.

Las armas autorizadas son concretamente misiles supersónicos guiados llamados ATACMS que pueden transportar cabezas convencionales o de racimo, y tienen un alcance de unas 190 millas o 300 kilómetros, precisa The Washington Post.

De confirmarse, la decisión de Biden puede significar un gran espaldarazo a Ucrania justo antes de que su gobierno dé paso en enero al de Donald Trump, quien ha prometido repetidamente acabar con la guerra de Ucrania.