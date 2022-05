EU deja fuera a Maduro y Ortega de la Cumbre de las Américas

WASHINGTON. Estados Unidos confirmó este jueves que no invitó a Venezuela ni a Nicaragua a la Cumbre de las Américas, y se mostró más ambiguo sobre Cuba al señalar que "todavía" no le ha enviado una convocatoria.

En una declaración ante una subcomisión del Senado, Kevin O'Reilly, coordinador de la cumbre, dijo que dependerá de la Casa Blanca la decisión de si se invita a Cuba a la reunión del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.

Los funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden se han apresurado a evitar un boicot lanzado por algunos líderes, incluido el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, si se excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la reunión.

"Quiero que quede constancia de que mañana —es probable, no lo aseguro— vamos a definir ya la situación sobre la Cumbre, mañana en la mañana. Es probable, porque estamos valorando una serie de factores", dijo López Obrador ayer.

Los posibles desaires han aumentado el riesgo de desbaratar una cumbre que asesores de Biden esperaban que fuera una oportunidad para reafirmar la influencia de Estados Unidos en una región que a menudo se le acusa de descuidar.

"Me llegó ayer la invitación, está fechada… Como que está mal el correo pues, porque está fechada de hace cinco días, pero me llegó ayer, ya voy a averiguar por qué tan tarde", agregó López Obrador. El venezolano Nicolás Maduro y el líder de Nicaragua, Daniel Ortega, no recibirán invitación. Sea o no invitado, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó el miércoles que en ningún caso asistirá a la cita.





