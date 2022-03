EU elimina la norma de Trump que expulsa a menores migrantes no acompañados

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos eliminaron por completo el viernes la norma que expulsaba a los menores migrantes no acompañados que llegaban a la frontera. Esta polémica pauta fue impuesta durante el Gobierno de Donald Trump.

El actual Gobierno presidido por Joe Biden ya no aplicaba esta norma con respecto a los menores, sin embargo sí sigue expulsando a los adultos, pero una resolución judicial iba a obligar a la Administración a volver a aplicarla a partir de la medianoche de este viernes si no se modificaba.

Así, justo antes de que se cumpliese el límite, los CDC emitieron un comunicado en que informaban de la eliminación de la norma por lo que respecta a los menores no acompañados.

La razón por la que esta norma (conocida como Título 42) fue emitida por una agencia de salud como los CDC es que se justificó como una medida extraordinaria para proteger a los estadounidenses durante la pandemia de covid-19 al considerar que los inmigrantes que llegaban a la frontera podían ser portadores del virus.



Con su aplicación se denegaba automáticamente la posibilidad de pedir asilo a quienes llegaban a la frontera entre México y EE.UU.

"La expulsión de menores no ciudadanos y no acompañados no se justifica como medida de protección de la salud pública", indicaron los CDC en su comunicado. Sin embargo la Administración Biden sí mantiene el Título 42 para la expulsión de los adultos que lleguen a la frontera y los menores acompañados por sus familias.



El Título 42 está vigente desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.



Tras conocerse la decisión, un grupo de senadores demócratas emitieron un comunicado en el que dijeron sentirse profundamente decepcionados por la decisión de mantener en vigencia esta regla, aunque admitieron que evitar la expulsión de los niños no acompañados fue la decisión correcta.



El comunicado lo firmaron el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y los senadores Cory Booker, Álex Padilla y Bob Menéndez.