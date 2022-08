EU y Canadá extienden alertas de viaje a estados de México por ola de violencia

Ante la ola de violencia en varios estados de México, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá lanzaron alertas a sus ciudadanos para no visitar más de una decena de entidades.

Primero fue el gobierno de Estados Unidos que emitió alertas de viaje para sus ciudadanos en México, donde recomienda no viajar a cinco estados del país, mientras que para otras 11 entidades aconsejó reconsiderar el viaje, debido a la creciente ola de violencia en la última semana.

Las autoridades estadounidenses resaltaron que en los últimos días se han registrado múltiples bloqueos en las carreteras, vehículos incendiados y enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad mexicanas y elementos del crimen organizado en al menos cinco estados.

Según el portal travel.state.gov, dependiente del Departamento de Estado de EU, pidió a los turistas estadounidenses no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, por el alto índice de delincuencia y secuestros, por lo que declaró una alerta roja de viaje para las cinco entidades.

También elevó a alerta naranja los viajes para 11 estados mexicanos, por lo que llamó a los viajeros a reconsiderar los viajes a Guanajuato, Baja California, Jalisco y Chihuahua, azotados en los últimos días por incidentes violentos vinculados a grupos del crímen organizado.

La lista la complementan Coahuila, Durango, Morelos, Nayarit, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Hasta nuevo aviso, se restringe a los empleados del gobierno de EU a viajar por diversas carreteras pertenecientes a los 16 estados en alerta roja y naranja, ante la alta preocupación por el elevado número de asesinatos en las entidades relacionadas a los cárteles de las drogas.

El Consulado General estadounidense dio instrucciones a sus ciudadanos a mantenerse resguardados, evitar viajes nocturnos, no abordar taxis en la calle, y en el caso de los estados no fronterizos con EU no deben conducir hasta la frontera para cruzar al territorio del país del norte.

Canadá

También las autoridades canadienses actualizaron sus niveles de precaución de viaje a México: alerta naranja para 14 estados.

Pese a que el nivel general para el país es de alerta amarilla, recomendando un alto grado de precaución, al menos 14 entidades elevaron el rango de riesgo debido a los violentos incidentes que involucraron la quema de negocios y vehículos y enfrentamientos entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad mexicanas.

Canadá pidió evitar los viajes no esenciales a Chihuahua, Colima, Coahuila, Durango, Guerrero y Guanajuato, debido a los altos índices de actividades delictivas.

A la alerta se suman los estados de Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Las autoridades canadienses reconocen que en estos estados existe un alto nivel de delitos violentos, por lo que recomendaron a los viajeros locales mantenerse en zonas turísticas, evitar viajes de noche y mantenerse informados con los medios locales.

La alerta destaca la alta proliferación de grupos narcotraficantes, por lo que son comunes los enfrentamientos entre cárteles que se disputan territorios para la distribución de drogas, además de que los ciudadanos canadienses están expuestos a agresiones, robos, asaltos, secuestros y crímenes violentos, como homicidios.