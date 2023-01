Reanudan operaciones en vuelos de EU tras falla en sistema de alertas aéreas

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) de Estados Unidos dio a conocer las salidas de los vuelos domésticos que previamente había ordenado suspender por un problema informático.

En un mensaje en Twitter, la FAA indicó que "las operaciones normales de tráfico aéreo se están reanudando gradualmente en EU tras una avería nocturna del Sistema de Notificación de Misiones Aéreas que proporciona información de seguridad a las tripulaciones de los vuelos".

Pese a este anuncio, el número de retrasos ha aumentado y, según el seguidor de vuelos Flightaware, hay ya 4 mil 013 vuelos demorados en el país. Agregó que continúa investigando la causa del problema inicial.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.



We continue to look into the cause of the initial problem — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

El sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware indicaba que más de 400 vuelos habían sufrido retrasos en el interior, el interior o el exterior de Estados Unidos a las 5:31 horas de la mañana del miércoles. No quedó claro de inmediato si la interrupción fue un factor.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado por el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, de la avería en el sistema de control del espacio aéreo, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un tuit.

"No hay ninguna prueba de un ciberataque en este momento", indicó Jean-Pierre, quien agregó que Biden ha ordenado una investigación completa para averiguar las causas.

Un NOTAM es un aviso que contiene información esencial para el personal relacionado con las operaciones de vuelo, pero que no se conoce con la suficiente antelación como para darlo a conocer por otros medios.

La información puede tener hasta 200 páginas en el caso de los vuelos internacionales de larga distancia y puede incluir elementos como el cierre de pistas, avisos generales de peligro para las aves u obstáculos de construcción a baja altitud.