FBI afirma que el Covid-19 surgió después de un accidente en un laboratorio de Wuhan

El director de la policía federal estadounidense (FBI), Christopher Wray, cree que la pandemia originada por el virus del Covid-19 fue causada "probablemente" por una fuga en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan, donde se originó la enfermedad.

“El FBI ha mantenido durante bastante tiempo que los orígenes de la pandemia probablemente se deban a un posible incidente en un laboratorio en Wuhan”, dijo Wray a la cadena estadounidense Fox News en una entrevista este martes.

Te puede interesar: OMS mantiene Covid-19 como emergencia sanitaria a nivel mundial

"Solo haré la observación de que el gobierno chino, me parece, ha estado haciendo todo lo posible para tratar de frustrar y ofuscar el trabajo que se hace aquí, el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que nuestro gobierno de EU y socios extranjeros cercanos están haciendo. Y eso es desafortunado para todos", agregó el responsable de seguridad.

Salud Inmunidad conjunta por vacuna e infección de Covid-19 protege más y por mayor tiempo

Wray explicó que el FBI tiene especialistas que se centran en "los peligros de las amenazas biológicas", que incluyen elementos como la aparición de nuevos virus como del Covid 19 y se preocupan de que estas amenazas no caigan "en las manos equivocadas, un estado o nación hostil, un terrorista o un criminal".

También insistió en que el gobierno chino ha estado tratando de bloquear el trabajo de investigación internacional sobre los orígenes del coronavirus.

Los comentarios de Wray se producen después de que el Departamento de Energía de EU concluyera que el Covid-19 "muy probablemente" se originó en un laboratorio chino, de acuerdo con un informe publicado por el diario The Wall Street Journal.

El periódico apuntó que otros cuatro departamentos estadounidenses siguen considerando que, probablemente, el brote de coronavirus fue resultado de una transmisión natural, mientras que otros dos se muestran indecisos.

#China Communist Party paper warns @elonmusk against pushing #COVID19 lab leak theory. @globaltimesnews posts on social media “Elon Musk, are you breaking the pot of China?” (“Breaking the pot after eating” is Chinese “biting the hand that feeds you.”) https://t.co/iWmMZAOiGt pic.twitter.com/nN1lhMDlYq — Eunice Yoon (@onlyyoontv) February 28, 2023

Sin confirmar ese artículo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reconoció el pasado lunes que en el seno de la Administración estadounidense no hay consenso sobre el origen de la pandemia y que Washington quiere "hechos" para poder evitar otras pandemias en el futuro.

China critica acusación de EU

Por su parte, China acusó este miércoles a Estados Unidos de lastrar su propia credibilidad después de que el director del FBI afirmara que la pandemia del Covid-19 fue "muy probablemente" causada por un incidente en un laboratorio de Wuhan.

Las autoridades chinas han negado esta tesis, afirmando que forma parte de una campaña de desprestigio contra Pekín.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Estados Unidos vuelve a agitar la teoría de la filtración de laboratorio, lo que no desacredita a China, pero sí rebaja aún más su propia credibilidad", declaró el miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, en una rueda de prensa.