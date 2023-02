Funeral de Tyre Nichols, otra víctima de la brutalidad policial en EU

El funeral del afroestadounidense Tyre Nichols, cuya muerte por una brutal golpiza a manos de policías negros conmocionó a Estados Unidos, se realiza este miércoles en la ciudad de Memphis en presencia de la vicepresidenta, Kamala Harris.

La ceremonia promete tener un importante sesgo político, con el abogado de la familia de Nichols, Ben Crump, listo para llamar "a la acción" contra la brutalidad policial.

Te puede interesar: Joven afroamericano fue asesinado a golpes por policías: el nuevo caso que sacude a EU

También asistirán líderes de los derechos civiles, políticos y familiares de otros afroestadounidenses asesinados por uniformados, cuyas muertes avivaron el rechazo nacional al racismo sistemático y la violencia policial.

Entre los asistentes figura Philonise Floyd, hermano de George Floyd, cuyo asesinato a manos de un policía blanco en 2020 fue grabado en video por transeúntes, hecho que provocó una ola de protestas en el país y el mundo.

As we kick off Black History Month and I prepare to eulogize Tyre Nichols later today, I wanted to come by the Lorraine Hotel where Dr. King was viciously killed to reflect. There must be greater value of Black lives in this country. pic.twitter.com/aR4j02HEh5 — Reverend Al Sharpton (@TheRevAl) February 1, 2023

Será el reverendo Al Sharpton, figura de la lucha por los derechos civiles, quien pronunciará la oración fúnebre en la iglesia cristiana Mississippi Boulevard, que tendrá lugar a las 13H00 locales (19H00 GMT).

Mundo Decenas protestan frente a la Casa Blanca por muerte del joven afroamericano Tyre Nichols

Además del hermano de George Floyd, también estará presente Tamika Palmer, la madre de Breonna Taylor, una aforestadounidense de 26 años, ultimada en 2020 por la policía en su departamento en Louisville, Kentucky, y devenida en otro ícono del movimiento "Black Lives Matter".

Nichols, de 29 años, fue arrestado en Memphis el 7 de enero por miembros de una unidad especial de policía llamada Scorpion, que le atribuyó al hombre una falta de tránsito.

El procedimiento policial quedó grabado en las cámaras que van incorporadas en los uniformes de los agentes y en las de seguridad pública de la ciudad.

Los videos muestran como los agentes propinan al joven puñetazos, patadas y golpes con porras, gases lacrimógenos y una pistola eléctrica. En ningún momento se ve a Nichols tratar de atacar a los policías. Intenta huir y lo atrapan. Murió tres días después.

Cinco de los policías involucrados fueron despedidos y enfrentan cargos por asesinato. Y la policía de Memphis desmanteló la unidad Scorpion, creada en noviembre de 2021 con la intención de reducir la actividad ilegal en puntos conflictivos. Otros dos oficiales fueron suspendidos, así como tres bomberos.

Reclamo de reformas

Tras la muerte de Nichols se registraron manifestaciones en las que se exigen reformas drásticas en las fuerzas del orden. Las autoridades temen que las protestas se tornen violentas, como tras la muerte de George Floyd, aunque por el momento las manifestaciones han sido pacíficas.

La presencia de la vicepresidenta Harris subraya el impacto político de la muerte de Nichols. El mismo presidente Joe Biden se declaró "indignado y profundamente dolorido" por las imágenes del procedimiento.

El mandatario planea reunirse el jueves con miembros del Caucus Negro del Congreso en la Casa Blanca para debatir sobre una legislación que permita una reforma policial, según un portavoz de la Casa Blanca.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"El presidente Biden está decidido a hacer todo a su alcance (...) para garantizar que nuestro sistema de justicia penal esté a la altura de las expectativas de imparcialidad (...) y dignidad para todos", agregó.