No digas gay: la iniciativa de ley que busca limitar a las escuelas de Florida sobre temas LGBT

A pesar de los muchos esfuerzos y avances que ha conseguido la comunidad LGBT+ para hacer valer sus derechos, en ocasiones surgen iniciativas que buscan invisibilizar a este grupo, como está ocurriendo con un proyecto de ley lanzado en Florida.

Desde hace unos días cobró relevancia la iniciativa de ley HB 1557, que busca limitar las discusiones sobre orientación sexual e identidad de género en los salones, incluso las palabras que pueden o no utilizar los docentes.

Sociedad #Soy | Un duro inicio de año para la comunidad LGBT+

Según recoge el medio Fox13, los partidarios de esta iniciativa alegan el derecho de los padres sobre el conocimiento y educación de sus hijos respecto a ciertos temas.

"Cuando los padres son excluidos de las decisiones que afectan su salud y bienestar en la escuela, esto envía el mensaje a los niños de que su autoridad no es importante", comentó January Littlejohn, un padre de familia, durante un comité sobre el proyecto de ley realizo la semana pasada en Tallahassee, de acuerdo con el mismo medio.

Por su parte, diversas asociaciones en pro de los derechos LGBT+ han acusado que detrás de esta propuesta sólo se esconde un discurso de odio, y señalan los efectos negativos que esta ley tendría en los estudiantes fuera de la heteronormatividad.

"Si ellos (los estudiantes) no se sientes respaldados y hay una prohibición para discutir sobre estos temas, ¿cómo se va a sentir un niño? Van a creer que no son valiosos. Sentirán que no están en un ambiente seguro", acusó Heather Wilkie, directora ejecutiva de la Coalición Zebra.

Por su parte, Jon Harris, directivo de Equality Florida, comentó durante una de las sesiones donde se discute la iniciativa: "somos padres, estudiantes y maestros. Somos sus hermanos y hermanas. Las conversaciones sobre nosotros no son algo peligroso que deba prohibirse".

Sin embargo, el republicano Joe Harding, principal impulsor de la ley, busca evitar que las escuelas "tomen el rol de ser padres" al hablar sobre estos temas.

De aprobarse el proyecto de ley, los tutores podrían demandar a los distritos escolares y exigir indemnizaciones si consideran que se violentó su derecho a tomar decisiones sobre la crianza de sus hijos.

Con información de EFE