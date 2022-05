Latinoamericanos se suman a la presión contra EU por la Cumbre de las Américas

La amenaza del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos excluye a algún país ha hecho eco en varios gobiernos latinoamericanos que no tardaron en dar un posicionamiento sobre su asistencia al evento que se celebrará en junio en Los Ángeles.

La posición del gobierno mexicano hace referencia a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela por parte de EU, país organizador del evento.

En las últimas horas, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró durante una entrevista con el medio televisivo alemán DW, que estaba de acuerdo con la solicitud del mandatario mexicano de una inclusión total de las naciones, aunque sí pensaba acudir a la justa.

Chile manifestó que sí asistirá. La oficina de prensa de la Presidencia de Gabriel Boric confirmó su participación sin hacer mención del conflicto diplomático.

Los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) evaluaban sus asistencia, ya que se enfrentaban a los deseos del boicot internacional, pero a la vez tienen de frente las presiones de Estados Unidos, declaró el presidente en turno del grupo, el primer ministro de Belice, John Briceño, con quien recientemente se reunió con el presidente mexicano.

En general la mayoría de los miembros de la región están de acuerdo con la invitación a los tres países con los que Washington mantiene disputas diplomáticas, así mismo se muestran en contra de una probable invitación del líder opositor venezolano Juan Guaidó.

Por otro lado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, planea ausentarse de la cumbre, aunque ni él, ni su administración han dado una razón.

El gobierno de ultraderecha de Brasil mantiene una postura de enemistad con los tres países de la controversia, pero también se ha mantenido distante del gobierno estadounidense de Joe Biden, enemigo electoral del expresidente Donald Trump, con quien Bolsonaro mantenía una amistad y admiración por su administración.

Anteriormente el gobierno de Honduras y Bolivia se había sumado al boicot. La presidente de Honduras, Xiomara Castro, publicó en su cuenta de Twitter:

“Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas”, haciendo alusión a la posible ausencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua, aunque no fijó su postura sobre su asistencia.

Por su parte, el gobierno de Bolivia, encabezado por el izquierdista Luis Arce, también se sumó a la petición de incluir a las tres naciones a la cumbre continental más importante, de lo contrario, faltaría a su cita al evento, y a diferencia de México, no enviaría a ninguna delegación representativa.

EU dará lista final, aunque se prevé la exclusión

En abril, el subsecretario de Estado estadounidense, Brian Nichols, afirmó que Cuba, Nicaragua y el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, seguramente no serán invitados a la Cumbre de las Américas, al destacar que la cita se enfocará en los gobiernos democráticos del Hemisferio Occidental.

Ante la presión latinoamericana, el gobierno de Estados Unidos delineó los ejes de la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará del 6 al 10 de junio, que estará delimitada por la inmigración, la defensa a la democracia y la recuperación económica.

Durante la tradicional “Conferencia de las Américas”, Brian Nichols, principal encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, evitó comentar la lista de invitados a la cumbre.

La lista final parece no estar confirmada y anteriormente la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que aún no se han enviado las invitaciones, porque "no hay una decisión final".

Aún faltan países que tomen postura ante el conflicto diplomático continental, como Guatemala y El Salvador, con quien Andrés Manuel López Obrador se reunió recientemente con sus mandatarios, Alejandro Giammattei y Nayib Bukele, respectivamente, y con quien conversaron sobre el tema.