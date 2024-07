Milei reitera que intento de golpe en Bolivia fue "fraude" y carga contra Lula

Buenos Aires.- El presidente de Argentina, Javier Milei, criticó este martes con dureza a quienes le censuraron por llamar "fraude" al intento de golpe de Estado en Bolivia, y cargó nuevamente contra el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

"El perfecto dinosaurio idiota", llamó Milei en una publicación en la red X a sus detractores, luego del conflicto diplomático con Bolivia por tratar de "falsa denuncia" el intento de golpe del miércoles de la semana pasada.

"Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error", lo "critica por dejar su estupidez a la vista", posteó.

Además, criticó a quien "se come la curva en el caso Bolivia" y lo "critica por no declarar de modo inmediato".

Milei también se negó a pedir disculpas a Lula, como le había emplazado el gobernante brasileño, porque dijo que es verdad que es "corrupto" y "comunista".

Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia)", el que lo critica "se queja" porque le responde "con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista) publicó el jefe de Estado argentino.

El Gobierno del presidente Luis Arce convocó el lunes al embajador de Argentina en La Paz para expresar un "enérgico rechazo" al comunicado difundido el domingo por la Oficina del Presidente de la República de Argentina, que cuestionó la veracidad del intento de golpe de Esyado y también dijo que en Bolivia hay doscientos presos políticos.

Javier Milei anunció que no asistirá a la cumbre de Mercosur, en Asunción, el próximo 8 de julio, a la que asistirán Lula y Arce, además del presidente paraguayo, Santiago Peña, y el uruguayo, Luis Lacalle Pou.

Sin embargo, sí viajará a la ciudad brasileña de Camboriú, para asistir a la Conferencia de Política de Acción Conservadora, donde además se reunirá con el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), principal rival político de Lula, según indicó el hijo del exmandatario.





Si hubiéramos hecho las cosas como este gran dinosaurio idiota decía, LLA (La Libertad Avanza, el partido de ultraderecha que encabeza Milei) hubiera perdido en las presidenciales de 2023, fundamentó el presidente argentino en su publicación.

"No le hicimos caso y ganamos, y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta", dijo Milei dirigiéndose a un adversario que no identificó explícitamente.