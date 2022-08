Misión del OIEA está en camino a la planta nuclear de Zaporiyia, en Ucrania

Tras semanas de negociaciones y tensiones en torno a la planta nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, un equipo de expertos del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, partió desde Viena rumbo a la central, ocupada por tropas rusas desde marzo.

Así lo informó este lunes en Twitter el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien adjuntó una foto del equipo de 14 expertos que llegará esta semana a la planta, la más grande de Europa.

"Ha llegado finalmente el día", señala el tuit del director general sin dar detalles sobre la ruta de viaje de los expertos ni sobre la duración prevista de la misión.

El grupo enviado a Ucrania, encabezado por el propio Grossi, incluye a los directores del OIEA para salvaguardias (controles), Massimiliano Aparo, y de seguridad nuclear tecnológica y física, Lydie Evrard.

Según informaciones recibidas desde Ucrania por el OIEA, se produjeron numerosos bombardeos en los últimos días en Zaporiyia, que sin embargo no han causado ningún tipo de fugas radiactivas en la instalación.

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de los ataques, que según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, estuvieron a punto de provocar un desastre radiactivo.

El ejército ruso ocupó la planta, con sus seis reactores, a comienzos de marzo y desde entonces los empleados locales de la central operan la instalación bajo supervisión militar de Moscú.

Según indicó Grossi anoche en un comunicado, la misión del OIEA debe evaluar los daños físicos sufridos por las instalaciones de la planta, y determinar si el principal sistema de seguridad y protección, y el de reserva, funcionan.

Además, debe evaluar las condiciones de trabajo del personal de la planta y realizar actividades de salvaguardia urgentes para garantizar las existencias de los materiales nucleares declarados por Ucrania al OIEA.

Rusia espera informe imparcial del OIEA

"Las conclusiones del trabajo de esta misión no deben ser predichas por nadie, no deben tener connotaciones políticas. Deben ser objetivas", recalcó la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajarova, en declaraciones a la cadena de televisión pública Rossía-24.

En opinión de la funcionaria, las conclusiones de los expertos internacionales "deben basarse en su profesionalismo, en lo que verán allí, cómo evaluarán la situación, en función de sus capacidades y su competencia profesional".

Respecto al intercambio de acusaciones entre Moscú y Kiev por los ataques a las instalaciones nucleares, Zajarova sostuvo que el comportamiento de Ucrania ha sido suicida.

"Los interminables ataques a la planta, la creación de amenazas directas a una instalación nuclear, no solo fue destructivo y peligroso, sino, enfatizo nuevamente, suicida", indicó.

Apenas este domingo el director de la OIEA informó en un comunicado que Ucrania reportó nuevos ataques contra las instalaciones de Zaporiyia entre el viernes y el sábado.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que Rusia brindará el nivel de seguridad requerido en el territorio controlado por Rusia –considerando la situación alrededor de la planta nuclear– para que la misión del OIEA realice sus tareas.

Peskov agregó que los expertos del OIEA llegarán a la planta desde una zona controlada por las fuerzas armadas ucranianas. "Allí, según tenemos entendido, la seguridad correrá a cargo de los ucranianos", aseveró.

El portavoz sostuvo que Rusia está interesada en la misión del OIEA, participó en su preparación, está abierta a la cooperación y la interacción con los expertos internacionales.