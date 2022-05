Ucrania recibirá ayuda de EU hasta que gane la guerra: Pelosi

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sostuvo este domingo desde Polonia que Washington apoyará a Ucrania hasta que obtenga la victoria en la guerra iniciada por Rusia.

En conferencia de prensa desde Polonia, Pelosi señaló que en su reunión previa con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, trataron "la seguridad, la asistencia humanitaria, la asistencia económica y finalmente la reconstrucción una vez que se obtenga la victoria".

La presidenta de la Cámara de Representantes, que viajó acompañada de una delegación de congresistas demócratas, es la dirigente estadounidense de mayor rango en visitar Ucrania desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero.

Pelosi reiteró la voluntad de su Gobierno de enviar a Zelenski "un mensaje de unidad desde el Congreso de los Estados Unidos, un mensaje de agradecimiento de parte del pueblo americano por su liderazgo y la admiración de la gente de América hacia su coraje".

Asimismo, la líder de la Cámara baja norteamericana recordó que en Washington el presidente Joe Biden solicitó al Congreso el envío de un paquete de ayuda humanitaria y militar a Kiev por valor de 33 mil millones de dólares.

El congresista demócrata Jim McGovern, que tomó la palabra después de Pelosi, acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de hacer la guerra a los más vulnerables del mundo y exacerbar el hambre con su agresión a Ucrania, una de las mayores productoras mundiales de cereal.

En este sentido, defendió el suministro de ayuda directa a Ucrania para que las autoridades en Kiev la puedan distribuir por su cuenta en donde resulte más necesario y a quienes más lo precisan.

Al ser cuestionada sobre si el apoyo estadounidense puede llevar a algo peor, Pelosi afirmó: "Déjame hablar por mí misma. No te dejes intimidar por los matones. Si te están amenazando, no puedes retroceder. Estamos ahí para luchar y no puedes ceder ante un matón".

La líder del Parlamento estadounidense se entrevistará mañana lunes con el presidente polaco, Andrzej Duda, con el que según anunció debatirá temas de asistencia humanitaria y seguridad.

Además, le expresará su agradecimiento por el compromiso y esfuerzo humanitario de Polonia , en particular en lo que respecta a la acogida de refugiados ucranianos.

Por su parte, Rusia bombardeó el aeropuerto de Odesa para destruir armas y municiones suministradas a Ucrania por EU y sus aliados en Europa, al igual que siete instalaciones militares en Ucrania, entre ellas cuatro áreas de concentración de soldados y equipo militar, así como tres depósitos de cohetes y armas de artillería y municiones en las regiones de Donetsk y Járkov.

A su vez, la aviación operacional-táctica y militar de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas destruyó dos sistemas de misiles antiaéreos S-300 ucranianos en la región de Zaporiyia, donde las fuerzas rusas también atacaron dos depósitos de municiones y combustible, así como quince bastiones y áreas de concentración de soldados y equipo.