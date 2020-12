Reino Unido comenzará a administrar vacuna de Pfizer la próxima semana

El Reino Unido empezará a comienzos de la próxima semana a vacunar contra la Covid-19 a los grupos más vulnerables después de que los reguladores británicos hayan aprobado el preparado desarrollado por la estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech.

Por la vía de emergencia, la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos (MHRA, en inglés) ha dado luz verde a la vacuna, que ofrece un 95 % de protección y es segura para toda la población, tanto jóvenes como ancianos, informó hoy el Gobierno.

Con este visto bueno, el Reino Unido es el primer país que aprueba esta vacuna, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) indicase ayer que ha empezado a evaluar las solicitudes de uso "condicional" de estas dosis.

"El Gobierno ha aceptado hoy la recomendación de la MHRA de aprobar para su uso la vacuna contra la Covid-19 Pfizer/BioNTech. Esto sigue a meses de rigurosos ensayos clínicos y un exhaustivo análisis sobre los datos por parte de los expertos de la MHRA", señaló en un comunicado el Ministerio británico de Sanidad.

Esta vacuna, que requiere un nivel de refrigeración de unos 70 grados bajo cero, será suministrada en dos dosis, con una diferencia entre ellas de aproximadamente un mes.

Según los reguladores, la vacuna será efectiva siete días después de que una persona reciba la segunda dosis, si bien hay algún tipo de protección 12 días después de la primera.

El Reino Unido tiene comprometidas 40 millones de dosis, que permitirán vacunar a 20 millones de personas.

Estándares internacionales

Los reguladores británicos puntualizaron hoy en una rueda de prensa que el visto bueno por la vía de emergencia se hizo cumpliendo todos los estándares internacionales y "sin omitir procedimientos".

"La seguridad de la población siempre tendrá prioridad. Esta recomendación ha sido dada por la MHRA después de la evaluación científica más rigurosa de cada dato", insistió la responsable de esa agencia reguladora, June Raine, y agregó que los expertos han concluido que las dosis cumplen con "los estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad".

En su cuenta de Twitter, el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, escribió que "la ayuda está de camino" y agregó que la Sanidad pública (NHS, por sus siglas en inglés) está preparada para "empezar a vacunar a principios de la próxima semana".

Raine resaltó que se evaluaron cientos de miles de datos y que distintos grupos de expertos, entre ellos científicos y médicos, trabajaron en forma paralela para acelerar la aprobación.

Vacunación por fases

Por su parte, Wei Shem Lim, el presidente del Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización (JCVI, en inglés), que asesora al Gobierno, indicó que la vacuna es "segura" y "efectiva" y dijo que los grupos más vulnerables serán los primeros en ser vacunados.

Este experto enumeró un total de nueve grupos que tendrán prioridad a la hora de recibir las dosis. Los primeros serán los ancianos que viven en residencias y el personal que les cuida.

A estos seguirán todos los mayores de 80 años y el personal sanitario, mientras que el tercer grupo lo forman los mayores de 75 años, seguidos de los mayores de 70 años.

En quinto lugar, los que tengan 65 años o más; en el sexto, las personas de entre los 16 y los 64 años que tengan problemas de salud previos y estén en riesgo de contraer Covid-19.

El séptimo lugar estará reservado para los mayores de 60 años, seguidos de los mayores de 55 años, mientras que en el noveno puesto quedan las personas de 50 años o más.

Una octogenaria residente en Brixton (sur de Londres) explicó a Efe que ella, al ser "población vulnerable", tiene previsto vacunarse en cuanto sea posible.

"Necesitamos parar esto, no podemos seguir viviendo como hemos estado haciéndolo. Por lo tanto, creo que es una muy buena idea y sí, me la pondré tan pronto como me la ofrezcan", dijo la mujer, que pidió no revelar su identidad.

Plan para el despliegue

Según el Gobierno, el Reino Unido tiene 50 hospitales preparados para empezar a vacunar la próxima semana, así como centros especiales, centros médicos de barrio y las farmacias.

El primer ministro británico, Boris Johnson, calificó de "fantástica" la aprobación y resaltó: La vacuna "nos permitirá recuperar nuestras vidas y poner en marcha la economía otra vez".

La noticia coincidió con el levantamiento del confinamiento en Inglaterra que había entrado en vigor el pasado 5 de noviembre y la aplicación de un plan de restricciones de tres niveles -medio, alto y muy alto-, lo que implica que el 99% del territorio inglés estará sujeto los dos máximos grados de alerta para contener la Covid-19.

Las otras regiones británicas -Escocia, Gales e Irlanda del Norte- aplican otras medidas restrictivas.