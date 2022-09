Separatistas se unirán a Rusia

MOSCÚ. Una aplastante mayoría de los participantes en los referendos ilegales convocados en los territorios controlados por Rusia en el este y sur de Ucrania votó a favor de la anexión, resultado condenado por Kiev, pero que el presidente ruso, Vladímir Putin, podría formalizar en los próximos días.

"Los resultados del referendo son evidentes. Su legitimidad no despierta ninguna duda. Millones de habitantes del Donbás y de los territorios ocupados han hecho su elección", aseguró Andréi Turchak, el secretario general del partido del Kremlin, Rusia Unida, que supervisó la votación en el Donbás.

La votación, que se extendió durante cinco días por motivos de seguridad, transcurrió sin alto el fuego de por medio, por lo que los combates continuaron entre el Ejército ucraniano, las tropas rusas y sus aliados, las milicias separatistas.

Ucrania, que considera que la "parodia" electoral en las regiones orientales de Donetsk y Lugansk y las meridionales de Jersón y Zaporiyia no tiene ningún valor jurídico, advirtió de que aquellos ciudadanos que hayan participado serán acusados de traición.

El presidente ucraniano, invitado a dirigirse al Consejo, dijo que si Rusia formaliza la anexión, eso significará por su parte que "ya no haya nada que negociar" con Putin en adelante.

Zelenski pidió a la comunidad internacional que endurezca las sanciones contra Rusia y proceda a su aislamiento internacional: primero, quitándole su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho a veto, y expulsándolo de todas las organizaciones internacionales, y si esto no fuera posible, bloquear su participación en ellas.

Naciones Unidas dejó claro que no reconocerá el resultado de los referéndums. Estas consultas "no pueden considerarse una expresión genuina de la voluntad popular (y) no pueden verse como legales según la legalidad internacional", dijo ante el Consejo la subsecretaria general de la ONU, Rosemary DiCarlo.

MÉXICO CRITICA CONSULTA

Según los primeros resultados del escrutinio, más del 98 por ciento de los votantes respaldó la incorporación de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk a la Federación Rusa.

Aunque los referendos han supuesto una nueva vuelta de tuerca en el conflicto ucraniano, la posiciones no han variado mucho en la ONU : los países latinoamericanos -Brasil o México- y los africanos o árabes mostraron sus críticas ante las consultas, pero sin sumarse a la hostilidad occidental y realizando más bien llamamientos genéricos a la negociación.

Y como viene siendo habitual, China e India se mantuvieron a distancia de las consultas, y sus representantes ni siquiera hicieron la menor alusión a esas consultas, aun cuando eran el motivo de la convocatoria de la sesión.

Rusia reiteró su amenaza de utilizar armas nucleares, al finalizar los referéndums para anexionarse cuatro territorios bajo su control en Ucrania.

"La situación legal cambiará radicalmente desde el punto de vista del derecho internacional y eso tendrá también consecuencias sobre la seguridad en estos territorios", dijo el portavoz del Kremlin.

El presidente Vladimir Putin afirmó que estas consultas pretenden "salvar a las poblaciones" que residen en estos territorios, que representan algo más del 20 por ciento de la superficie ucraniana.

A pesar de las amenazas rusas a Ucrania y a la OTAN sobre el uso de armas nucleares, el Pentágono no ha visto ningún cambio que le lleve a alterar la postura de las fuerzas nucleares.

ÉXODO RUSO

Georgia y Kazajistán, dos países fronterizos con Rusia, confirmaron una fuerte alza de la llegada de rusos desde que el presidente ruso anunciara una movilización militar para enviar refuerzos a Ucrania.

La cifra de rusos que llegan diariamente a Georgia casi se ha duplicado, hasta casi 10 mil personas al día, indicó el ministerio del Interior de Georgia.

En tanto, en Kazajistán, las autoridades informaron que 98 mil rusos han llegado al país desde el 21 de septiembre.

Al menos 66 mil rusos entraron en la Unión Europea la semana pasada, lo que supone un 30 por ciento más de llegadas con respecto a la semana anterior. La mayoría entrando por Finlandia y Estonia.