Tiroteo en Canadá deja dos personas muertas y tres heridas

Dos tiroteos realizados por el mismo hombre a las afueras de Toronto, Canadá, dejaron un saldo de dos personas muertas y tres más heridas la tarde de este lunes.

Una de las personas que perdieron la vida fue un agente de policía de Toronto, mientras que la otra fue el propio tirador, abatido mientras la policía canadiense buscaba detenerlo.

El policía, de 48 años, recibió un disparo mortal a corta distancia y murió en la localidad de Mississauga, en las afueras de Toronto, donde al parecer se encontraba descansando de un entrenamiento y fue emboscado por el atacante.

El sospechoso que, según la policía era un hombre negro y conducía un vehículo de gran tamaño, protagonizó otro incidente en la cercana localidad de Milton, donde también fue el protagonista de un tiroteo.

El autor de los disparos fue finalmente detenido y declarado muerto en la localidad de Hamilton, en un incidente que está siendo investigado por parte del organismo de control de la policía de Ontario, indicó la cadena CTV.

“Es con profunda tristeza que anuncio la muerte del agente del servicio de la policía de Toronto, Andrew Hong”, dijo el jefe de policía de Toronto, James Ramer, en una conferencia de prensa junto a sus homólogos de las regiones de Peel y Halton, en Mississauga.

El jefe de policía de Peel, Nishan Duraiappah, dijo que el agente estaba en Mississauga para participar en un ejercicio de entrenamiento y fue atacado durante un descanso.

It is with profound sadness that I share the loss of Toronto Police Service Constable Andrew Hong in a tragic incident today. His family will always have the full support of the Toronto Police Service. My statement is below. #HeroesInLife pic.twitter.com/X6OhvhO4K4 — Chief James Ramer (@jamesramertps) September 13, 2022

“En el mismo incidente, una segunda víctima inocente sufrió heridas de bala y está siendo tratada en un centro hospitalario", precisó.

Después de este suceso, la policía confirmó que estaba buscando a un sospechoso descrito como un hombre negro de complexión delgada y cabello negro, armado y peligroso, que vestía con ropa oscura y con un chaleco de construcción amarillo.

Poco tiempo después del primer tiroteo, la policía de Halton dijo que estaba investigando otro suceso similar ocurrido en un taller de reparación de carrocerías en Milton, unos 30 kilómetros al oeste de Mississauga.

Tres personas resultaron heridas en ese incidente. La policía dijo que una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar, mientras que otras dos fueron trasladadas a un hospital regional para recibir tratamiento.