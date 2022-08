Alertan a duranguenses por presunto fraude en juegos de azar

"No hemos tenido denuncias formales en la región lagunera por presuntos fraudes de personas que se dedican a los juegos de azar con las famosas 'bolitas' o canicas, sin embargo, se recomienda a la ciudadanía que tengan cuidado con este tipo de actividades toda vez que no se encuentran regulados ni por las dependencias municipales o la federación", indicó Daniel Rocha Romo, fiscal general de Durango.

Al ser cuestionado sobre las personas que se dedican a este tipo de juegos de azar y que se han visto en el centro de Gómez Palacio, Durango, agregó “hemos tenido conocimiento a través de redes sociales y plataformas en que se desarrollan este tipo de probables fraudes, pero no hemos tenido denuncias”.

Cabe mencionar que la mañana del jueves 4 de agosto se observó en la esquina de la avenida Victoria y calle Centenario en el centro de la ciudad de Gómez Palacio, estaba una persona con el juego conocido como “la bolita” y a su alrededor varias personas.

Sin embargo, el funcionario estatal comentó que si en caso hubiera una situación de presunto fraude y se denunciara, se puede proceder en consecuencia, pero hasta el momento no hay alguna denuncia formal en la laguna, solamente en la ciudad de Durango.

Respecto a si este juego de azar no está regulado, respondió, “bueno ese es una situación que compete al municipio, la regulación de ese tipo de actividades lo tiene que ver el ámbito municipal, obviamente si lo están haciendo de manera formal, deben contar con un permiso”.

Daniel Rocha Romo, fiscal general del estado de Durango / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

El fiscal general de Durango recomendó a la ciudadanía que no se involucre a jugar en este tipo de actividades de azar, por lo reiteró a evitar caer en este tipo de juegos porque recalcó, “no existe el dinero fácil, además no es cierto que te digan, invierte un peso y te ganas 10, pero no sólo en el juego de las canicas, sino también en temas de inversiones, de flores, pirámides y demás”, manifestó.

“Estos son temas estructurados que a primera vista pudiera dar la impresión de que es un negocio muy redituable, pero está comprobado que conforme transcurra el tiempo y la gente se suma, la cantidad de fraudes es impresionante”, dijo.

Finalmente, Daniel Rocha comentó que en la capital de Durango, si hay denuncias, mientras que en la Laguna, no hay, pero de las denuncias interpuestas en la capital, ya se han integrado carpetas de investigación, hay gente detenida y vinculado a proceso por el delito de fraude.