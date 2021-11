Daniela, hija de un hombre de 76 años de edad que fue encontrado muerto el pasado 15 de noviembre en el interior de su casa, se encuentra detenida junto con su pareja sentimental y otros dos partícipes del homicidio, por la presunta responsabilidad en el asesinato del adulto mayor.

En rueda de prensa, la fiscal del estado, Ruth Medina Alemán, dio a conocer que la víctima identificada como Daniel Álvarez González, fue asesinado con un arma blanca, luego de haberle cubierto el rostro con su propia camisa, con el objetivo de robarle una camioneta y 100 mil pesos que tenía en efectivo en su domicilio.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 15 de noviembre, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento y en las primeras investigaciones los elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), encontraron que habían limpiado la escena del crimen.

En Durango detienen a mujer, presunta homicida de su padre/ Foto: Cortesía |

Además, la hija de la víctima quien vivía en el mismo domicilio junto con la nieta de Daniel, aseguraron que no habían escuchado nada, pese a que los hechos habían ocurrido aproximadamente a las 15:00 horas.

“El agente investigador encuentra que el lugar de hechos está muy manipulado (…) hubo muy pocos restos de sangre por la forma en que lo mataron, parecía que la escena había sido previamente aseado antes de llamar a las autoridades”, sentenció Medina Alemán.

También dijo que otro dato importante que encontraron es que en ese domicilio vivía la hija y una pequeña de seis años, “quienes estaban al interior del domicilio al momento de los hechos y extrañamente manifestaron no haber escuchado ningún ruido, no obstante la hora del día y la cercanía de las habitaciones. La hija manifestó que su padre guardaba una cantidad considerable de dinero y una camioneta que estaba en la cochera y cuando se da cuenta no había dinero, camioneta y su papá muerto”.

Luego de obtener algunos videos, autoridades del estado de Sinaloa encontraron la camioneta y lograron aprehender al presunto ladrón, quien se identificó como Luis y es el presunto autor material del homicidio.

Finalmente, la fiscal del estado aseguró que hay cuatro personas detenidas, tres en esta entidad, entre los que se encuentra Daniela, hija de la víctima; César, pareja sentimental de la mujer, Óscar y Luis, este último preso en Sinaloa y de quien esperan sea entregado a las autoridades duranguenses en próximos días.