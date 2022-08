Estamos listos para la recepción municipal: Hugo Gándara

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- El equipo de recepción del gobierno municipal 2022-2025 está preparado para iniciar los trabajos de recepción, ya hicimos llegar nuestra disposición para comenzarlos, dijo el alcalde electo Hugo Gándara.

Entrevistado al respecto, respondió que todavía no los empiezan, ya hicieron la notificación para iniciar la recepción y están esperando que les marquen los tiempos, que les digan cómo y cuándo para poder comenzar.

Existe conformado un equipo para ello, integrado por un equipo de coordinadores, con la capacitación y todo lo que conlleva a esa actividad, agregó.

Están Mario Amaya, Alva Soto, Winston Santillano, Yanely Enríquez y el aboga Yeison, de la ciudad de Durango, bajo la coordinación de Alva Soto

Dijo que no ha tenido la oportunidad de dialogar con el presidente Jaime Escajeda; no he tenido el gusto de ver los temas ni saludarlo, con quien hay contacto es con el contralor Anibal Rodríguez, agregó.

“El equipo está con muchas ganas y ánimo de iniciar con los temas que son la entrega, la toma y el inicio de actividades al frente de gobierno, reiterando que Yeison estará asesorando desde la ciudad de Durango”.

Haremos una recepción, no somos auditoria ni nada por el estilo, más adelante ya se vendrán otros temas, pero por lo pronto somos recepción y no auditoria; hoy (viernes) tendremos acercamiento con el contralor, aseveró.

Nosotros estamos listos, capacitados para el momento que nos digan de iniciar, puntualizó Gándara.

Respecto a su toma de protesta como presidente constitucional, respondió que será el día 31 de agosto, en el gimnasio Los Dorados a las seis de la tarde, ofreciendo una cena a la gente sanjuanera

Estamos contentos, satisfechos y con todo el ánimo para iniciar esta nueva encomienda, el equipo también está con el ánimo, con las ganas y la gente de San Juan igual, esperando que comencemos el primer día, con cambios a favor del municipio.

El mensaje a dar será que deberá darse un cambio, sabemos cómo estamos recibiendo, no venimos a quejarnos sino a realizar algo bueno del municipio, con acercamiento y confianza con la gente, con la responsabilidad y teniendo en cuenta que habremos de hacer algo por el municipio, terminó diciendo.