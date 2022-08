Exigen comerciantes reforzar la seguridad en el Centro Histórico de Durango

“Como comerciantes, nos damos cuenta que Durango está avanzando a delitos más estratégicos, pero no se debe dejar de lado que el tema de seguridad, es responsabilidad de todos”, así lo manifestó Eduardo Bernal, presidente de Unión de comerciantes establecidos del Centro Histórico, acerca del robo que se reportó en una tienda departamental el fin de semana.

Te recomendamos: Arrancará venta en la vía pública de comerciantes afiliados a la Canacope

Dijo que el llamado es dar prioridad a la seguridad en los comercios del centro, porque no solo corresponde a la policía que hace un trabajo preventivo, sino a los mismos propietarios de los establecimientos “estar atentos de no dar oportunidad a que se cometan delitos”.

“Hay que tomar acciones, porque todo lo que se gaste en seguridad para los negocios, no es un gasto extra, es una inversión”.

Sobre este caso en particular de la tienda ubicada en calle 5 de febrero y calle Francisco Zarco, indicó que al parecer se llevaron dinero en efectivo, pero eso también es algo básico que no se debe hacer en ningún establecimiento, “no debe haber dinero ahí, ni demasiado en caja”, se deben estar haciendo cortes y sacando el dinero por seguridad, “así en caso de robo, no se llevan toda la venta”.

Local Pequeños negocios de Durango registra un 10% de incremento en ventas

Otra cuestión que presentan locales del centro es que solo cuentan con cámaras de video vigilancia dirigidas a las entradas, pero se tienen varios puntos ciegos que quedan fuera, y hay que tomarles prioridad, además de asegurar que no pueda haber entradas por otras partes como las azoteas.

Comentó que este caso les deja a todos la tarea importante de evaluar las medidas de seguridad con las que se cuenta, pues si a una tienda departamental que se supone tiene monitoreo de seguridad, circuito cerrado, y alarmas, que se puede esperar para los demás comercios.