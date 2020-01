Fuertes vientos ocasiona caos en Durango

Gobernador hace un llamado a la ciudadanía para resguardarse

Ante la racha de fuertes vientos, a través de su cuenta de Twitter el gobernador del estado Jose Rosas Aispuro, tuitea lo siguiente

"Me informan de la caída de árboles y otros objetos debido a las fuertes rachas de viento en el municipio de Durango. Recomendamos resguardarse y no salir si no es necesario. Permanezcan atentos a la información en cuentas oficiales"

​