Habrá operativo en Durango contra disparos al aire en Fin de Año

Todas las agrupaciones de seguridad municipales, estatales y federales, implementarán un operativo para evitar que se realicen disparos al aire, por la supuesta tradición de “matar” al año que termina el próximo 31 de diciembre.

La fiscal del estado de Durango, Ruth Medina Alemán, informó lo anterior y aseguró que dicho acuerdo se tomó de manera unánime en la mesa de seguridad, por lo que hizo un llamado a la sociedad para evitar realizar disparos durante los últimos minutos del jueves 31 de diciembre y los primeros del 1 de enero de 2021.

“Por acuerdo de la mesa de seguridad se ha tomado la decisión de hacer un llamado a la ciudadanía para evitar que este 31 de diciembre se siga con la tradición de hacer disparos al aire, primero para preservar la paz y segundo porque es un ilícito, decirles que todas las corporaciones estaremos atentas ese día para ver si en flagrancia pudiera detenerse a alguna persona”, sentenció la funcionaria estatal.

Foto: Mario Contreras | El Sol de Durango

Además dejó claro que en los operativos tratarán de arrestar a las personas en flagrancia, sin embargo si hay reporte a través del 911, comenzarán la investigación para solicitar de manera inmediata una orden de aprehensión u orden de cateo, según corresponda.

Entre los delitos que se cometen al realizar dicha práctica es portación de arma de fuego, la utilización de la misma y en diversos casos la muerte o lesión de personas con los disparos realizados.

“Con los disparos no se festeja nada, no solo se causa daño a la paz, a las mascotas, el año pasado tuvimos pérdidas humanas con ese motivo (…), pedimos a la ciudadanía no hacerlo y denunciarlo”, señaló Medina Alemán.

Finalmente señaló que conforme se reciban las llamadas para denunciar se georreferenciarán los puntos y con ello analizarán cuál polígono es donde se concentra el uso de arma de fuego.

Entre las dependencias que participarán son la policía municipal, Policía Estatal (PE), Policía Investigadora de Delitos (PID), así como la Guardia Nacional (GN).