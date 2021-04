Hombre septuagenario se queda dormido y sale de la cinta asfáltica

VICENTE GUERRERO, DGO. (OEM). - Un hombre de 70 años proveniente del municipio de Chalchihuites, del vecino Estado de Zacatecas, al viajar por este de Vicente Guerrero durante esta mañana, termino fuera de la cinta asfáltica y con su automóvil dañado.

Del hecho se sabe que fue el señor Francisco Morales, quien declaró que al circular en su automóvil Nissan Versa sobre el kilómetro 210 de la carretera Panamericana, casi al llegar a Vicente Guerrero, en determinado momento se quedó dormido y perdió el control del vehículo, terminado fuera de la cinta asfáltica, impactando contra la cerca y maleza del lugar.

Mencionar que fue el mismo Francisco "N" quien logró salir por su pie del vehículo accidentado y llego hasta los primeros locales de esta cabecera para pedir ayuda de las instituciones de emergencias, mismas que acudieron hasta el lugar para brindarle auxilió.

Fueron las autoridades policiacas locales, así como personal de protección civil municipal, quienes hacen el llamado a las personas que viajan, a que no lo hagan cansados ni con sueño, es preferible detenerse por unos minutos, o una hora de ser necesario, pero no poner su vida en riesgo al sufrir una dormitada que les puede costar la vida, afortunadamente al señor Francisco Morales físicamente no le fue tan mal, pero si a su vehículo, y solo por dormitar manejando.