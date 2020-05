Instalan filtros de control DMSP y Guardia Nacional

La Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) en conjunto de Guardia Nacional (GN), instalaron un filtro de revisión a través de los cuales exhortan a seguir y respetar las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.

Según informó la dependencia municipal, estas son medidas contempladas dentro de la Fase III contra el coronavirus, en los cuales se le pide a los ciudadanos a utilizar cubrebocas y en caso de no contar con uno se les otorga.

Asimismo se invita a que no viajen más de tres personas en un mismo vehículo y en lo que lleva dicho operativo, se han entregado más de 900 infracciones de cortesía por no seguir las medidas sanitarias, las cuales no tienen ningún costo y no se retiene ningún documento a la persona.

Finalmente, la DMSP anunció que continuará con los trabajos de prevención, tomando las medidas necesarias que las autoridad de salud nos invitan a seguir, manteniendo operativos y filtros permanentemente en toda la ciudad de Durango.