Intervino el Ministerio Público para liberación de Brenda

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ruth Medina Alemán, dio a conocer que la liberación de Brenda, la joven lagunera que se encontraba en prisión preventiva por presuntamente atacar a su pareja sentimental, fue liberada por decisión del juez a solicitud del Ministerio Público (MP).

Recordar que fue el pasado 16 de mayo, cuando en la ciudad de Gómez Palacio, resultó lesionado Andoni Soto Castañeda, de 20 años de edad, quien presentó una denuncia contra Brenda y de ahí se desencadenó un procedimiento penal.

En días pasados se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso para la presunta atacante y en ella el juez dictó medida cautelar de prisión preventiva y debido a ello fue internada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de esta ciudad capital.

Ante tal decisión, los familiares de la presunta responsable acudieron a las instalaciones de la Vicefiscalía Región Laguna, ubicadas en la ciudad de Lerdo y solicitaron el derecho de que llevara un proceso en libertad.

Debido a ello, el Ministerio Público (MP) solicitó al juez la revisión de medidas cautelares, en la que de acuerdo con las circunstancias del hecho se determinó imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Entre las nuevas medidas estuvo no acercarse a la víctima, no comunicarse con ella, y no salir de la ciudad hasta concluir la causa, en las que en una etapa procesal posterior pudiera existir una salida jurídica.