Mujer pide ayuda a la Fiscalía de Durango para recuperar a sus hijos

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Nereida Guadalupe Aranday, originaria de la comunidad de Ignacio Allende del municipio de Guadalupe Victoria, Durango, solicitó a través de los medios de comunicación, que la Fiscalía General del Estado (FGE) haga justicia y se le entreguen sus hijos, los cuales fueron llevados por la fuerza por su expareja y padre de los menores.

Señaló que, desde los primeros días de noviembre del presente año, interpuso una denuncia en la Fiscalía por las agresiones físicas y rapto de sus hijos por parte de su expareja, denuncia que no ha dado ningún resultado, puesto que el presunto agresor tiene a los dos menores, uno de cuatro y cinco años de edad, viviendo en la ciudad de Durango con otra pareja, menores que se han comunicado con ella pidiendo que los rescate porque son maltratados por su papá y la actual pareja de este.

La denunciante apuntó que a su expareja no le han hecho nada porque su familia trabaja en la Fiscalía del Estado, "incluso sin ninguna investigación y sin ver la integridad de mis hijas, a Martin (expareja), le dieron la custodia de los menores, porque un tío es juez mixto de primera instancia, un hermano es agente de la PID, y una hermana trabaja en el juzgado de Guadalupe Victoria", destacó que de ahí que ahora hasta le piden además pagar la manutención a su expareja.

Nereida Guadalupe consideró que las agresiones físicas que sufrió, el rapto de sus hijos y el saber que los niños son maltratados, no son motivo para que la Fiscalía haga justicia, "se preocupan por proteger a un familiar de personas que trabajan en esta dependencia", por ella solicita a la fiscal general Ruth Medina Alemán, revise su caso y haga justicia, "que me regresen a mis hijos, que no se le brinde la atención a su expareja solo por tener familiares trabajando en esa dependencia", concluyó.