Roban 3 sucursales de Coppel en 24 horas

En las últimas 24 horas, han robado al menos tres sucursales de las tiendas Coppel, en dos de ellas hurtaron joyería y en la última registradas hasta el cierre de esta edición se llevaron al menos 14 teléfonos celulares.

Información recabada por este medio de comunicación asevera que los representantes de dichos centros comerciales ya presentaron las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que se espera inicien las investigaciones al respecto.

Fue el pasado jueves, cuando presuntos delincuentes robaron joyería de las tiendas ubicadas en Dolores del Río esquina con Francisco I. Madero, así como de la tienda de 5 de Febrero y Constitución.

A menos de 24 horas, en la tienda de Jardines de Durango, hurtaron al menos 14 teléfonos celulares de la vitrina de la empresa Movistar.

Entre los artículos hurtados estaban los teléfonos: Motorola One Hyper; Huawei P30 Lite 256; Huawei ST Blue; Huawei P30 256; Huawei Y95; Motorola G8 plus; Motorola G8 Plus azul; Huawei Y9 azul; Huwei P30; LG7 Power; entre otros.

Al menos en los aparatos electrónicos, la tienda reportó pérdidas por 93 mil 773 pesos, en tanto que en la joyería robada de la sucursal de 5 de Febrero fueron alrededor de 75 mil pesos.