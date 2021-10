Un lesionado al impactar carro a motocicleta en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Un motociclista lesionado y pérdida total de la unidad es el saldo que dejó el choque entre un Volkswagen tipo sedán y una motocicleta, hecho registrado la noche de sábado a la altura del Kilómetro 10 de la carretera Francisco Zarco, entre la comunidad Santa Lucía y ciudad Canatlán.

De acuerdo al reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el hecho se registró al circular ambos vehículos de Norte a Sur, cuando a la altura del kilómetro 10, el VW conducido por Bryan René Montes Burciaga se impacta con la motocicleta Italika tipo abonera, que conducía Carlos Quiñones Sariñana, de 24 años de edad y domicilio en el poblado Martín López, del municipio canatlense.

Con el golpe, la motocicleta se salió de la cinta asfáltica, quedando aproximadamente a 50 metros del sitio donde fue impactada, resultando con pérdida total, mientras que el coche quedó dañado de su ángulo frontal derecho.

El automovilista Montes Burciaga mencionó que la moto no contaba con luces ni reflectores visibles, por lo que no se dio cuenta de su presencia hasta cuando prácticamente estaba muy cerca, no dando la oportunidad de esquivarlo.

Al lugar de los hechos acudieron la unidad de Cruz Roja, trasladando al motociclista al Hospital Integral de Canatlán para la valoración médica y de ahí llevarlo al Hospital 450 de la ciudad de Durango.