Vigilantes roban a derechohabiente del IMSS en Durango

Por confiar en el personal de vigilancia de la empresa SIEL de la clínica número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una mujer perdió al menos mil 500 pesos que traía en su monedero y dejó enredado entre la ropa de su hija.

Hasta la redacción de El Sol de Durango, se trasladó la señora Adriana, quien es derechohabiente de mencionada institución federal de salud, y denunció que un par de vigilantes de la clínica número 1, le esculcaron sus pertenencias y hurtaron dinero en efectivo.

El robo ocurrió durante la tarde del lunes, cuando Adriana llegó al hospital para recoger a su hija menor de edad, quien desde un día antes fue internada por problemas gastrointestinales y ese día la darían de alta.

Sin embargo, al intentar entrar con ropa para su familiar, el personal de seguridad le dijo que no podía pasar con las bolsas, motivo por el cual la mujer accedió a dejar ahí su paquete y entre la ropa iba escondido su monedero con poco más de mil 500 pesos.

El acceso fue a las 16:00 horas, y debido a la revisión médica y demás trámites, Adriana bajó hasta pasadas las 20:00 horas, y al revisar sus bolsas ya no encontró su monedero y mucho menos el dinero.

“Cuando le pregunté al vigilante, me dijo que ya habían salid de turno sus compañeros que si quería regresara al siguiente día, le estoy diciendo que eso fue desde el lunes y hasta hoy no me han resuelto nada, a pesar que hablé con el coordinador de los vigilantes”, refirió Adriana.

Finalmente, dijo que por confiar en que sus pertenencias estarían seguras con los vigilantes es que accedió a dejar ahí la ropa de su hija, la que incluso ese día no fue dada de alta y ahora lidia con la empresa SIEL para que le respondan por el robo del cual fue víctima.