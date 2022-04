Volcadura deja dos muertos y un lesionado en Cuencamé

Dos muertos y un lesionado fue el saldo que arrojó la volcadura que esté domingo por la mañana se generó en el tramo carretero de los municipios de Cuencamé y Lerdo, pertenecientes al estado de Durango.

Las personas que lamentablemente perdieron la vida en este aparatoso accidente son Aarón Vladimir Enríquez Márquez de 27 años de edad y Alexis Lares Márquez de 23 años, mientras que el lesionado es Sebastián Salazar Moreno de 22 años de edad, todos ellos oriundos de la localidad León Guzmán, Lerdo, Dgo.

Indicó la Fiscalía General del Estado (FGE) a este medio de comunicación que hoy aproximadamente a las 08:10 horas, los involucrados viajaban a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, línea S10, modelo 1996, color gris, dirigiéndose del municipio de Cuencamé hacia Lerdo, Dgo., Aarón Vladimir perdió el control del volante provocando que se volcaran, quedando él y Alexis sin vida en el lugar.

Imagen ilustrativa | Foto: Archivo / El Sol de Durango

Paramédicos de la región arribaron al lugar de los hechos, sin embargo, ya no se pudo hacer nada por Aaron y Alexis, pues al revisarlos ya no contaban con signos vitales, mientras que Sebastián fue trasladado a la Clínica No. 46 del IMSS., en donde se reporta policontundido y su estado de salud es delicado.

Es importante precisar que el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento de los cuerpos y su traslado al anfiteatro de la Vicefiscalía Región Laguna, para la práctica de la necropsia de ley.