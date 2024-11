Empresario restaurantero asesinado en Sinaloa no había solicitado protección: SSP

Culiacán, Sinaloa.- El empresario Jorge Peraza Bernal, quien fue asesinado en su propio restaurante La Chuparrosa Enamorada, no había solicitado protección a las autoridades, indicó el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez.

“No tenemos ningún reporte de alguna persona, algún familiar, no tenemos por lo que corresponde a nosotros ninguna denuncia. Gran parte de nuestro trabajo es la ayuda que todos ustedes nos dan como ciudadanos: la denuncia. Si no tenemos denuncia, no podemos actuar”, declaró el funcionario a la prensa .

El pasado 29 de octubre, el restaurante de Peraza Bernal sufrió un incendio y la Fiscalía de Sinaloa descartó que haya sido provocado.

Deportes Dorados se va de Sinaloa por ola de violencia, cerrará temporada en sede alterna

El secretario de Seguridad estatal refirió que será la Fiscalía General del estado de Sinaloa quien determine si el incendio en el negocio tiene relación con el homicidio.

Además, aseguró que la dependencia a su cargo, hasta el momento, no ha recibido denuncias de que exista cobro de piso en la entidad.

“Hay una percepción. Yo no podría precisar si sí o si no, porque no tenemos en ese sentido ninguna denuncia, ningún reporte”, dijo.

El crimen del empresario Jorge Peraza fue reportado ayer al 911, cuando un familiar informó que sufrió un atentado al interior de la propiedad, ubicada entre Bacurimí y Villas del Río, a un lado del canal Rosales de Culiacán.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Al llegar, personal de Cruz Roja confirmó que el restaurantero de 76 años de edad ya no presentaba signos vitales.

Apenas el 30 de octubre, un día después del incendio de su local, Jorge Peraza Bernal había sido reconocido por el Congreso de Sinaloa ante su exitosa trayectoria en la industria restaurantera.

Don Jorge Peraza Bernal quería que, como el Ave Fénix, la Chuparrosa Enamorada también renaciera de las cenizas.

Así lo dijo en una grabación que reprodujeron el 30 de Octubre en el @congresosinaloa donde recibió el Premio al Mérito Restaurantero, apenas dos días después de que… pic.twitter.com/zjiot41DVg — Pablo César Espinoza (@pabloaltavoz) November 5, 2024





Nota publicada en El Sol de Sinaloa