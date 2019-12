Comando asalta una construcción en Puebla

PUEBLA. “Nos están asaltando, mándalos a la obra de San Miguel, ya tiraron disparos primo, háblale a mi mamá o a J…, él sabe dónde es”, fue así como el sábado un empleado de una obra en construcción tras esconderse, vía mensajes de texto pidió ayuda a su primo ya que seis sujetos empistolados y a bordo de una camioneta negra irrumpieron en un conjunto de departamentos aún en construcción en la colonia San Miguel Mayorazgo.

Ahí, los delincuentes además de realizar múltiples detonaciones de arma de fuego, golpearon a dos trabajadores para llevarse dos computadoras y varios teléfonos celulares.

Sin embargo, una llamada oportuna al número de emergencias movilizó a decenas de policías que lograron ubicar la camioneta en la que huyeron los delincuentes y con ello recuperar parte de lo hurtado en los edificios que se localizan a respaldo del fraccionamiento Villas El Vergel.

“Estaba hablando con mi primo el cual trabaja en la obra, intercambiábamos mensajes; de pronto me dijo que los estaban asaltando en la obra, al principio creí que era broma porque nos llevamos pesado, pero ya después me contó que él y otros compañeros estaban escondidos en un cuarto por lo cual no podía llamar por teléfono, entonces le pregunté que si quería que llamara a la policía, él me contestó que sí fue como entonces se dio aviso de los hechos, cuando llegué (a la obra) ya estaban las patrullas”, contó a El Sol de Puebla un joven de aproximadamente 25 años de edad, el cual esperaba afuera de la obra en construcción a que su primo saliera y verificar que se encontrara bien, sin ninguna lesión.

A la par, residentes de Villas El Vergel también solicitaron a los policías que también revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad.

En tanto, el responsable de la obra confirmó que al sitio llegaron seis hombres armados a bordo de una camioneta negra tipo Explorer, los cuales golpearon a dos trabajadores y robaron dos laptops, así como varios celulares.