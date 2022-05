FGR apelará liberación de elemento de la GN detenido por asesinato de estudiante

La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la decisión de un juez federal que determinó liberar al elemento de la Guardia Nacional detenido por el asesinato de Ángel Yael, el estudiante de la Universidad de Guanajuato que junto con dos compañeros fueron atacados a balazos la tarde del miércoles.

A través de un comunicado, la FGR informó que a través de su delegación de Guanajuato recibió la investigación de este caso y tuvo a disposición a Iván N, elemento activo de la Guardia Nacional, por su probable participación en los hechos en los que perdió la vida un estudiante de la Universidad de Guanajuato.

El comunicado indica que después de desahogar un importante número de actos de investigación científica, de campo y gabinete, así como recabar diversos testimonios, se determinó que la detención de Iván N fue legal, de acuerdo a lo decretado por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en Guanajuato.

Fue a través del Ministerio Público Federal que se formuló la imputación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, más no por homicidio calificado, “en razón del cúmulo legal razonable con que se contaba al momento para sustentar la imputación, el cual se considera idóneo para que el Juez que conoció del caso pudiese emitir una resolución favorable a los intereses de la sociedad y sobre todo de las víctimas directas del hecho delictivo”, dice el comunicado de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, el Juez de Control que llevó el caso determinó que no había elementos para formular el auto de vinculación a proceso y por ello determinó a liberación de Iván N.

Previamente, el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, había manifestado su inconformidad porque la propia FGR determinó imputar el delito como homicidio en grado de tentativa “cuando fue privado (de la vida) uno de nuestros estudiantes y otra estudiante fue gravemente lesionada”.

En tanto, la familia de Ángel Yael calificó esa resolución como indignante. "Estoy consciente de que la vida de mi hijo no me será devuelta, estoy consciente de que esto puede parar para que no haya un ángel más, que ninguna madre tenga que vivir con esto”, se leía en el comunicado enviado por los padres del estudiante asesinado, quienes también manifestaron su rechazo a la reunión que la Guardia Nacional les propuso.

