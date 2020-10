Alianza Federalista peleará por presupuesto: Diego Sinhue

IRAPUATO. Los estados que conforman la Alianza Federalista analizan interponer varios recursos legales e incluso llegar hasta los tribunales para, con ello, exigir al gobierno federal que les entregue los recursos que les corresponden de acuerdo a lo que marca la Ley de Coordinación Fiscal.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que los estados ya no pueden soportar más recortes al presupuesto ni mucho menos que dejen de ser enviados los recursos que por ley les corresponden, de acuerdo a los lineamientos del Pacto Fiscal vigente.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Diego Sinhue explicó que para el caso de Guanajuato son alrededor de 20 mil millones de pesos los que han dejado de llegar al estado desde la Federación, desde que tomó el cargo el actual gobierno.

“Nosotros le estamos apostando al diálogo, le estamos apostando a construir acuerdos, pero si no se dan, estamos con toda la disposición de, a través de todas las instituciones jurídicas y de la Suprema Corte, buscar que se respeten los acuerdos”, dijo el gobernador de Guanajuato.

Para Diego Sinhue este recorte de recursos no es otra cosa que un revanchismo político, pues Guanajuato fue el único estado donde Morena no logró arrasar en la elección de 2018. “Yo creo que sí (hay algo de fondo), un resentimiento con Guanajuato, es el único estado que no ganó el Presidente, el único estado que Morena no avanzó y hoy nos están castigando con los recursos, evidentemente”, dijo el mandatario estatal, quien puso como ejemplo que estados como Tabasco y Oaxaca, que aportan menos recursos a la Federación y que incluso tienen menor población que Guanajuato, reciben aproximadamente 140 millones de pesos al año, mientras que a territorio guanajuatense llegan 97 mil millones de pesos desde la Federación.

AJUSTE AL CINTURÓN

Diego Sinhue expuso que a raíz del recorte de recursos federales en Guanajuato tuvieron que hacer ajustes que incluyó desde la desaparición de dependencias como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior o el Instituto de la Juventud, hasta el recorte de personal, pasando por la desaparición de programas de dependencias que se repetían, lo cual obligó a ser más eficiente esta situación.

El mandatario dijo que también se tuvieron que cancelar algunos programas, como proyectos productivos que daban la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el DIF estatal, el Instituto de la Juventud y ahora todos éstos pasarán a ser administrados por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, y así se hizo más eficiente el apoyo; sin embargo, aseguró que no es suficiente con ajustarse el cinturón pues los recursos que le tocan al estado le tienen que ser regresados.

“¿Cuál es la base del Pacto Fiscal? Hay impuestos que son de índole federal y otros de índole estatal y los estados cedimos, porque antes los cobrábamos, los cedimos para que los cobraran a nuestro nombre, con el compromiso de que nos van a devolver un porcentaje, hubo un proceso de descentralización de sistema de salud, de educación y varios, donde el acuerdo de equilibrio fiscal es que precisamente que nos darán recursos para atender estos temas, el problema viene cuando se rompe ese equilibrio, cuando son más las responsabilidades que están dando y menos el dinero y es donde creemos que podemos interponer una controversia constitucional, en caso de no ser escuchados, para que nos den lo que nos corresponde”, explicó el gobernador de Guanajuato.

Por ello, el mandatario guanajuatense dijo que decidieron salirse de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pues el quedarse ahí era como validar situaciones en las que no estaban de acuerdo, como seguir aguantando recortes y que sus propuestas no fueran atendidas ni siquiera escuchadas.

RECORTES TRAS RECORTES

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2019 Guanajuato recibió un recorte de aproximadamente ocho mil millones de pesos desde el Gobierno Federal y para 2020 hubo otro recorte más de cinco mil millones de pesos, por lo que con los siete mil millones de pesos que se estiman que haya de un nuevo recorte para 2021, el estado habría dejado de percibir en tres años 20 mil millones de pesos, es decir, casi una quinta parte de lo que actualmente es su presupuesto anual federal.