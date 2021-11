Director del ISSSTE busca candidatura como gobernador de Oaxaca

El director del ISSSTE Luis Antonio Ramírez anunció que solicitó su registro ante el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, como aspirante a la candidatura a gobernador de Oaxaca.

A través de sus redes sociales el director del ISSSTE ratificó con ello su intención de competir en la contienda electoral del próximo año.

Según información del ISSSTE el director de la institución no deja su cargo y en su momento, si es ratificado en la contienda interna, producto de la encuesta del partido, dejaría su actual encargo hasta el mes de enero, en función de la convocatoria de selección de candidato.

Hace una semana en su visita al Senador de la República, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, Luis Antonio Ramírez expresó su interés por competir por la gubernatura y para ello esperaba que se diera a conocer la convocatoria de Morena y si le favorecía la encuesta interna sería hasta enero que pudiera dejar la dirección del ISSSTE.

Además de Luis Antonio Ramírez, hijo del exgobernador del PRI, Heladio Ramírez, también ya se registró a Salomón Jara Cruz y se prevé que lo puedan hacer la legisladora Susana Harp, Benjamín Robles y Raúl Bolaños.

Mientras tanto el director del ISSSTE dijo "con gran entusiasmo les informo que solicité mi registro ante @PartidoMorenaMx como aspirante a la candidatura a gobernador de #Oaxaca. Gracias a la gente que me ha brindado su respaldo. Mi compromiso es seguir la transformación que ha iniciado nuestro Pdte @lopezobrador_"

En entrevista con El Sol de México, el funcionario de salud reveló sus intenciones de llegar a ser candidato a gobernador de Oaxaca, si las condiciones se lo permitían.

"Claro, si se dan las condiciones y si las reglas del juego lo permiten, desde luego que participaré por el partido del presidente (Morena)", declaró a esta casa editorial.

Antonio Ramírez, quien es hijo del exgobernador oaxaqueño Heladio Ramírez, confesó que una vez se definan las reglas del juego electoral del próximo año,. definirá su papel en el proceso.

"Pero de que tengo interés, por supuesto. Es mi origen, políticamente ahí me he desarrollado y crecido. Representa un desafío, una pasión y es parte de lo que me mueve", puntualizó al respecto.









