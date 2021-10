EU lanza alerta para viajar a Tamaulipas por violencia en el estado

Matamoros, Tam. | El Gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta de viaje para visitar Tamaulipas, específicamente Matamoros, derivado de los hechos de violencia que se han presentado en la localidad fronteriza con Brownsville, Texas.

Por medio de una publicación en redes sociales, el Consulado General de Estados Unidos emitió un comunicado del Departamento de Estado donde advirtió a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Tamaulipas.

"Tras los enfrentamientos de anoche entre autoridades mexicanas y grupos armados criminales, funcionarios del consulado de los Estados Unidos en Matamoros restringirán sus movimientos a sus hogares, trabajo y puertos de entrada de los Estados Unidos durante el día y refugio entre las 7:00 P.M. y 6:00 A.M", cita el documento.

Por lo anterior el departamento de Estado recomendó a los ciudadanos evitar su visita a Tamaulipas debido al crimen y secuestro.

“Evalúa tu seguridad personal y movimientos en todo Matamoros. Monitorea las noticias locales para actualizaciones, siga las instrucciones de los funcionarios locales y en caso de emergencia, llame al 911”, indica.

A la par solicitó a los ciudadanos de Estados Unidos evitar las multitudes al mantener un perfil bajo y ser consciente del entorno, por lo que pidió revisar los planes de seguridad personales.

🚨There are reports of cartel blockades throughout the city. These could lead to additional gun battles in Matamoros. Actions to Take:

Shelter in place.

Monitor local media for updates.

Avoid crowds.

Keep a low profile.

Be aware of your surroundings. — US ConGen Matamoros (@USCGMatamoros) October 23, 2021

Línea de ayuda ante emergencias

Ante lo señalado el Gobierno de Estados Unidos pidió ponerse en contacto con el Consulado o la Embajada de los Estados Unidos en caso de necesitar ayuda .

La Embajada y Consulados de los Estados Unidos en México compartieron los teléfonos (55) 8526 2561 y desde los Estados Unidos: 1-844-528-6611 así como Departamento de Estado – Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444 para la atención necesaria.

🚨Following last night’s clashes between Mexican authorities and criminal armed groups, U.S. consulate officials in Matamoros will restrict their movements to home, work, and U.S. Ports of Entry during daylight hours and shelter in place between 7:00 P.M. and 6:00 A.M. — US ConGen Matamoros (@USCGMatamoros) October 23, 2021

De igual forma enfatizó que podrán obtener información a través del Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes de la Embajada de Estados Unidos en México.