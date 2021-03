No le tengo miedo a nada: se registra Hipólito Mora como candidato del PES

Hipólito Mora, que en 2013 fundó las autodefensas en La Ruana, Michoacán, para frenar el avance del crimen organizado, se registró este jueves como candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura de ese estado y advirtió no tiene miedo a lo que venga durante su campaña ya que ha lastimado los intereses de algunos carteles de esa región.

Recordó que lleva más de ocho años de una lucha verdadera, original y genuina que es para todos los michoacanos. Agregó que debido a ello no visitará algunos municipios por seguridad de su equipo de campaña.

“Puede haber unos dos o tres municipios que no voy a recorrer, no por miedo. Lo que me pase a mí me tiene sin cuidado, me dolería más que nos atacaran y me dañaran a la gente que siempre va conmigo, eso sí me dolería más”, enfatizó el candidato del PES.

Mora Chávez adelantó que en su gobierno atenderá a todas las mujeres que han perdido a esposos e hijos a manos de la violencia que se ha vivido en Michoacán y que ningún partido ha podido dar respuesta a sus demandas.

Desde la ciudad de Morelia, el candidato del PES señaló que la violencia en la entidad no ha disminuido, por el contrario, ahora la delincuencia es la autoridad y aseguró que resistirá cualquier embate “siempre firme, nunca de rodillas” indicó.

“Ha habido un cambio, pero para mal, estamos peor que hace 8 años. En La Ruana la autoridad es el crimen organizado. Estamos abandonados, estamos solos, no hay ningún nivel de gobierno que vaya a poner orden”, denunció el líder social.

Presenté la documentación necesaria ante el Instituto Electoral de Michoacán en busca de acreditarme como candidato a Gobernador del Estado. #LaCasaDeTodos pic.twitter.com/mCwHXsaLPa — Hipólito Mora (@HipolitoMoraMX) March 11, 2021

Al registro en Instituto Electoral de Michoacán (IEM), también acudió el dirigente nacional de Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores Cervantes, para acompañar al también empresario limonero y, alertó sobre la seguridad de los candidatos en todo el país, especialmente en los 15 estados donde se elegirán gobernadores.

Foto: @HipolitoMoraMX

“Todo el país está peligroso, hay lugares que tienen más historia que otros. De los quince estados de la república donde habrá elecciones a gobernador, los quince deben estar en semáforo amarillo para ver cómo van a reaccionar los distintos grupos del crimen organizado”, condenó.

Flores Cervantes agregó que, lamentablemente muchos de esos grupos delincuenciales están ligados a políticos por lo que las autoridades deben poner gran atención.

La semana pasada, Flores Cervantes anunció la creación de un Consejo en su partido para blindar contra el crimen organizado las candidaturas que postulen en este proceso electoral y aseguró que colaborará con las autoridades en cada entidad para cruzar los datos de sus candidatos.