Partidos de oposición siguen en la batalla tras triunfo de Morena en Veracruz

XALAPA, Ver.- El estado de Veracruz se pintó de guinda con el triunfo de Morena en la gubernatura y con la mayoría de las diputaciones locales y federales tras las elecciones del pasado 2 de junio; la decisión ciudadana fue clara.

Sin embargo, a pesar del triunfo contundente de Morena, representantes de los partidos de la alianza opositora, PRI-PAN-PRD (Fuerza y corazón por Veracruz), coinciden en que aún pueden sobresalir, principalmente los dos primeros.

En el caso del Partido de la Revolución Democrática, reconocen que es necesario esperar, luego de que durante la jornada electoral no alcanzara el 3% de la votación exigida.

Sin embargo, la ventaja de Morena en los espacios no es nueva ya que actualmente, de los 50 curules de la legislatura local que está por concluir, dos corresponden al PRI, siete al PAN y ninguno al PRD. Dos diputaciones del PRI son por representación proporcional, al igual que cinco de las del PAN.

En lo que se refiere a diputaciones federales, el PRI tiene dos, el PAN cuatro y el PRD una.

Sin embargo, tras las elecciones del 2 de junio de este año, solamente el PAN ganó una diputación en el Congreso del Estado y una más en la Cámara de Diputados.

En sus buenos tiempos, el PRD contó con bancada en el Congreso del Estado.

PAN, la segunda fuerza política

Con optimismo, el diputado local panista Miguel David Hermida Copado, del Distrito XV Veracruz II, sostiene que el partido albiazul se mantiene como la segunda fuerza política del estado y que lo importante “es dar la batalla”. Lo ideal, según él, es posicionar el próximo Congreso Local.

Independientemente de que su votación aritméticamente pueda ser testimonial o no, destaca que “hay PAN para rato” y que desarrollará un buen papel ante la próxima legislatura de Veracruz, que iniciará funciones el 5 de noviembre.

Va a haber PAN, vamos a existir y vamos a seguir dando la lucha

Miguel David Hermida Copado, diputado local panista

Desde su punto de vista, el PAN siempre buscará posicionar su pensamiento y cree claramente en la democracia.

Aunque reconoce que el resultado no fue el que el Partido Acción Nacional esperaba, destaca el hecho de que tendrá representación en el Congreso de Veracruz. "Somos la segunda fuerza política en el estado y lo seguiremos siendo", insiste con optimismo.

Actualmente, el Congreso tiene siete diputados del PAN y para la próxima se proyecta una bancada de siete a través de las plurinominales, señala el panista.

Incluso, destaca que, de acuerdo con sus proyecciones, "va a haber PAN, vamos a existir y vamos a seguir dando la lucha".

Además, el hecho de que Morena haya ganado la mayoría "no significa ganar la razón".

En el próximo Congreso Local estará el PAN, que evidentemente construirá su posicionamiento y el pensamiento del partido, reitera el diputado.

Hay confianza para elecciones del 2025



El PRI tiene la confianza de posicionarse durante las elecciones de alcaldías en el 2025, señala el dirigente estatal del partido tricolor, Adolfo Ramírez Arana.

Luego de presumir que el PRI es un partido serio, responsable y profesional, abundó que se trabaja fuerte de cara a las elecciones del 2025, con mucha participación de gente que quiere ser candidata a alcalde, regidor o síndico.

La estrategia del PRI consiste en tener en su mayoría candidatas mujeres jóvenes y seleccionar a los mejores perfiles dentro de su militancia.

La alianza con otros partidos no se descarta, aunque dado a las condiciones actuales del PRD podría ser con el PAN "y algún otro que se quiera sumar a ese frente opositor".

Las elecciones del 2025 las ve complicadas, debido a que, según él, "Morena ejerce mucha presión, da mucho dinero y está amenazando con los programas sociales; le dice a la gente que se los van a quitar".

En caso de no concretar alguna alianza, el Partido Revolucionario Institucional tiene la capacidad de ir solo en busca de la renovación de los 212 ayuntamientos.

Morena ejerce mucha presión, da mucho dinero y está amenazando con los programas sociales; le dice a la gente que se los van a quitar

Adolfo Ramírez Arana, dirigente estatal del partido tricolor

La elección del 2024 "fue una elección de estado, en donde hubo muchos atropellos, al grado de que está impugnada la elección a gobernador y algunos distritos locales".

Sin embargo, desde su punto de vista las elecciones del 2025 serán "de lucha hombro a hombro", en las que el PRI tendrá buenos resultados.

Para la administración local 2022-2025, el PRI obtuvo la victoria en 28 municipios, pero en cinco de ellos sus alcaldes renunciaron a su militancia para unirse a Morena. Una situación similar ocurrió con el PAN y el PRD.

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exdirigente estatal del partido Marlon Ramírez Marín no descarta que haya una parálisis en la próxima Legislatura del estado, “dado a que prácticamente no habrá oposición”.

Además, asegura que la derrota del tricolor no se debe a las acciones que haya cometido, pues según el legislador la manipulación de los programas sociales tuvo mucho que ver; "el presidente no respeta la ley, los funcionarios no respetan la ley; no es un tema del PRI, me parece una visión muy corta decir que fue la culpa del PRI.

La mayoría de las diputaciones quedará del lado de Morena, pues de las 30 por mayoría relativa el PRI no alcanzó, el PAN obtuvo una, el Partido Verde tres, el PT cuatro y Morena las demás.

Según él, "el gobierno se metió de cabeza" en el proceso electoral y se trata de "un círculo vicioso, porque primero le quitaron las prerrogativas a los partidos políticos" y luego les impidieron participar democráticamente.

El también exdirigente estatal del PRI manifiesta que hay persecución política en contra de los opositores, al grado de encarcelar a las voces disidentes.

Destaca que lo deseable es que la actual Legislatura, en lo que resta del periodo extraordinario, atienda los pendientes y dictamine alguna iniciativa por lo menos.

En lo personal dice que dejó tres iniciativas, una de estas dictaminada, sin que a la fecha sigue sin ponerse a consideración del pleno; una tiene que ver con la reforma propuesta adicional del Código Penal para asimilar el abandono de la mujer embarazada.





PRD no está muerto: Manuel Bernal

El perredista Manuel Bernal Rivera, uno de los fundadores del PRD en la entidad, sostiene que el partido del Sol Azteca “no está muerto”, pues aún falta por esperar la resolución de los tribunales electorales.

El hecho de que el PRD pierda su registro es algo preocupante, pues se trata de un partido que abría sus puertas a la sociedad para que pudiera acceder a cargos de elección popular.

Además, el PRD en su momento impulsó movimientos sociales en beneficio de diversas causas.

El PRD se fundó a nivel nacional el 5 de mayo de 1989 como un partido de izquierda y en el caso de Veracruz, se quedó a unos 8 mil votos para mantener su registro en el proceso electoral de este año, señala.

"Hemos impulsado con un grupo de compañeros y parte de lo que todavía puede considerarse la dirigencia del PRD, acudir a los tribunales y presentar formalmente los recursos de inconformidad correspondientes como una mínima posibilidad de mantener el registro en Veracruz", agrega.

Sin embargo, es necesario esperar a que el Tribunal Electoral a más tardar durante agosto emita su resolutivo.

El Sol Azteca no está muertoManuel Bernal Rivera, uno de los fundadores del PRD en la entidad

En caso de perder toda esperanza y posibilidad, los únicos partidos existentes en Veracruz de la oposición serían el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano.

De no lograr mantener el registro en Veracruz, los perredistas que están en espera tendrían que replantear nueva alternativas, mientras tanto, siguen con el partido, en espera de la resolución definitiva.

Fueron solicitadas entrevistas con los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD, pero solo se obtuvo respuesta del representante del tricolor, Adolfo Ramírez Arana.

En el PAN, se dijo que más adelante darían a conocer cuándo podría dar entrevistas el dirigente Federico Salomón Molina y en el caso del PRD, no fue posible localizar al secretario general Sergio Cadena Martínez.