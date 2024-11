San Luis Potosí y sus vinos premiados: el secreto detrás de su alta calidad

Condiciones climáticas ideales para cultivar uvas de alta calidad; inviernos frescos, con veranos cálidos y secos; así como vitivinicultores comprometidos con la excelencia; han dado como resultado que San Luis Potosí haya obtenido el reconocimiento internacional como un estado productor de vinos de alta calidad, los premios obtenidos en competencias vinícolas han consolidado su reputación.

Las primeras referencias de producción vitivinícola en nuestra entidad datan de 1746; el origen del vino en la región se remonta a la zona del Valle de San Francisco; hay estadísticas de 1826 y 1840 en las Haciendas de Bledos, Gogorrón y Calderón, las cuales jugaron un papel esencial en la producción de vinos en el siglo XVII.

Después de varias décadas del declive en la producción de vino, la tradición se retoma a principios del siglo XX en la zona de la altiplanicie que rodea la ciudad capital, donde sus microclimas y tierras fértiles favorecieron el crecimiento de la vid.

Las condiciones geográficas de la región son propicias para el cultivo de uvas de alta calidad, por lo que San Luis Potosí ofrece el entorno ideal para la producción de vino, como lo afirmó a El Sol de San Luis, Rodrigo Martínez, de Bodega 1881.

Con todo ello la entidad ha experimentado un notable crecimiento en la industria durante los últimos años y ha emergido como un destino clave para los amantes del vino; sus viñedos han cosechado uvas exquisitas y se han logrado premios en concursos mundiales, consolidando su lugar en el mapa vitivinícola global.

La producción en el estado supera actualmente el medio millón de botellas de vino al año, de uvas cultivadas en aproximadamente 100 hectáreas de viñedos.

El altiplano potosino se encuentra a una altitud de mil 630 metros sobre el nivel del mar y cuenta con mucha radiación, noches frías, poca lluvia y clima seco, lo que favorece a que las bebidas cuenten con la intensidad, el color y cuerpo que se requiere para un buen vino.

Además de sus condiciones naturales, el compromiso de los viticultores locales con sus altos estándares de calidad ha sido fundamentales; este esfuerzo se ha traducido en una serie de premios en concursos vitivinícolas de renombre, demostrando su valía en competencias vinícolas globales, sus bodegas han obtenido reconocimientos en prestigiosos concursos como el Concurso Mundial de Bruselas y el Decanter World Wine Awards; estos logros han destacado la calidad de los vinos producidos en la región y atraído la atención de enólogos y amantes del vino de todo el mundo.

Vinos potosinos gustan

En entrevista con El Sol de San Luis, el organizador del Festival del Vino en San Luis Potosí y actual presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandro Espinoza Abaroa, observó que es importante recordar que, si bien nuestro estado tiene una historia de muchos años en producción de vino, se suspendió durante mucho tiempo, “el reinicio en el tema de las vinícolas no tiene más de 12 años, excepto alguna como Viña Cordelia”.

Comercialmente hablando, dijo, la entidad es muy joven en el tema; “lo positivo de todo esto es que los vinos potosinos están gustando, hoy puedes ir a las playas y encuentras varias vinícolas potosinas que ya están prácticamente en todos lados, algunas incluso exportando”.

Desde mi punto de vista, opinó, falta promocionar nuestro vino “como vino de San Luis”, a todos nos conviene participar como un clúster en los eventos que haya a nivel nacional, “si volteamos a ver a Guanajuato, Querétaro y otros estados, la cantidad de vino que tienen es impresionante, han crecido al triple que nosotros, mientras aquí no tenemos más de 10 vinícolas”.

Muchos vinos de San Luis Potosí han ganado medallas en concursos importantesAlejandro Espinoza Abaroa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac)

Espinoza Abaroa advirtió que es muy importante arropar a proyectos importantes como el de Cava Quintanilla, “ellos son los que van por delante, es necesario que nos unamos y que se escuche la marca San Luis Potosí en el vino, cómo lo ha hecho el mezcal potosino, que está siendo reconocido en muchos lados”.

Finalmente consideró que la calidad de los vinos en San Luis Potosí es para presumirse, “muchos de ellos han ganado medallas en concursos tan importantes como el de Bruselas; han sido aceptados, aunque el mayor premio es que la gente guste y consuma el producto”.

SLP en la mira de grandes empresas

De igual forma platicó con nosotros el sommelier, Jesús Escobar, quien se dijo contento la forma en que hoy la gente voltea a ver la parte vitivinícola del estado, “una joya que creo no ha sido descubierta por todos”.

Explicó que la viticultura potosina es muy joven, y que nació gracias a personas que le apostaron al tema.

“Hoy hay cuatro bodegas registradas en el estado, tres en nuestra capital y una en el valle de Moctezuma donde tenemos ahí una bodega muy importante que aporta vinos de gran calidad, ellos son los pioneros y los primeros que ponen en los concursos a nivel mundial los productos potosinos”.

Antes se creía que las franjas del vino únicamente partían del paralelo 30 al 50 zona norte; y del 30 al 50 zona sur; indicó, “se pensaba que solamente ahí podíamos tener vitis vinífera, pero las cosas fueron cambiando gracias a los ensayos de muchos pioneros, de gente ilusionada en producir vinos de excelencia, y al rey lo que es del rey, hay que decirlo, Carlos Quintanilla fue ese pionero, quien inició con dos hectáreas, le puso mucha fe, y ahora tiene una gran bodega”.

El vino de San Luis Potosí, una joya que creo no ha sido descubierta por todosJesús Escobar, sommelier

En la capital hay otra gran empresa, añadió, que es Viña Cordelia, la cual traía una tradición de muchas décadas y que inició con la fabricación de un producto magistral que es la mistela y ahora produciendo vino.

No podemos dejar de mencionar a Pozo de Luna y a Bodega 1881, que están haciendo lo suyo, con un crecimiento increíble, “los viñedos, las plantas que ellos tienen, son fabulosas y están haciendo grandes vinos, todos ellos ya concursando; esa es la parte que da mucha alegría, que San Luis Potosí está en la mira en los grandes concursos a nivel mundial gracias a estas cuatro bodegas”.

Observó que hay muchos proyectos particulares de viticultura en el estado, “que no se han destapado como vinícolas y que tienen su producción propia, algunos de ellos no se visualizan porque no se ven en las tiendas, pero yo creo que hay muchos fuera del estado que ya les echaron el ojo”.

Reveló que hay empresas muy importantes de vinificación en el país que ya adquirieron tierra y van a comenzar a producir aquí.

“Lo dije hace 12 años, San Luis Potosí puede convertirse en un clúster muy importante de viticultura para el país, solo necesitamos, lo que se ha necesitado en todos los estados, apoyo de nuestro gobierno para que podamos explotar esa parte que es tan importante y que forma parte de la cultura mexicana”.

Finalmente, el experto afirmó que, aunque no es potosino, “traigo la bandera de San Luis Potosí en la parte vitivinícola, hay mucha calidad y soy un convencido representante de lo que hoy hacen los viticultores en el estado, prontamente vamos a ver aquí empresas que no nos imaginamos, grandes marcas que yo sé que ya adquirieron tierra para producir vino, el estado se va a convertir en un lugar muy importante para la producción a gran escala, estamos cerca”, aseguró

Top de bodegas en San Luis Potosí

Desde la aprobación de la Ley Vitivinícola del Estado de San Luis Potosí, el año pasado, se ha observado un impacto positivo en la industria vitivinícola local; esta legislación ha desencadenado un notable auge en la producción y promoción de los vinos potosinos, no solo a nivel nacional, sino también a escala internacional.

Entre los principales productores de vino en San Luis Potosí se encuentran:

“Viña Cordelia”, la más antigua en el estado, Don Luis Abella se dedicaba a producir leche y queso, además de sembrar tomates, durante la década de 1930 a 1940, debido a la cultura del vino arraigada en su pueblo de Cataluña, España, inició con el cultivo de la cepa Rosa del Perú para elaborar mistela.

“Bodega 1881”, que pertenece a la hacienda “Santa Ana” en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. En el 2007 el espacio agrícola se convierte en un viñedo, y la vinícola comienza a producir vino desde el 2012.

“Cava Quintanilla”, proyecto que surge tras una visita a la campiña francesa, consolidándose en 2011 con el arranque de la plantación de las primeras cepas en una superficie de 20 hectáreas.

“Pozo de Luna”, situada a 15 minutos del centro histórico, es una de las vitivinícolas con más tradición en el estado, su historia se remonta hacia la segunda mitad del siglo XVI, con la existencia de los viñedos autóctonos y posteriormente los sembrados por los franciscanos.

La primera parte del viñedo actual se sembró en febrero de 2010 con plantas traídas de Francia.

Productores locales obtienen premios internacionales

La entidad potosina albergará en noviembre el Mexico Selection del concurso mundial de vinos.

Carlos Borboa, director de América Latina y Norteamérica del Concurso Mundial de Bruselas (CMB) anunció recientemente que la entidad potosina será sede de este concurso, enfocado en vinos y bebidas espirituosas, el certamen comenzó en Bélgica en 1994 y desde 2017 se creó un satélite para productos creados por mexicanos en territorio mexicano, siendo esta la octava ocasión que se realiza este certamen, ahí los sommelier evaluarán a ciegas cada una de las muestras.

El Concurso Mundial de Bruselas es como los Juegos Olímpicos de las bebidas espirituosas y el vino, fundado en Bélgica en 1994 ha ganado fama mundial gracias a su estricto proceso de cata y su panel de jueces expertos de aproximadamente 40 países diferentes.

La designación de San Luis Potosí como sede es un claro indicativo de que la región tiene un futuro brillante en el mundo del vino.

Otro evento importante es el Festival Internacional de Vino en San Luis Potosí; mismo que busca proyectar la industria vitivinícola del Estado, así como el fortalecer lazos entre productores de otros países quienes visitan y disfrutan año con año de su realización.

Legislación

En 2023 el Congreso del Estado aprobó la Ley Vitivinícola del Estado de San Luis Potosí; con el objetivo de identificar y promover las zonas susceptibles en el campo en San Luis Potosí para el cultivo de la vid y la producción de vino; promover a nivel nacional e internacional los viñedos potosinos, así como los vinos producidos en el Estado.

En este nuevo ordenamiento se establece que los productos generados o ensamblados en nuestra entidad deberán cumplir con regulación establecidas en Normas Oficiales Mexicanas.

Por su parte, las autoridades tendrán a su cargo crear el Consejo Vitivinícola de San Luis Potosí, instancia que será la encargada de llevar a cabo acciones de promoción del vino potosino.

Gracias a la aprobación de la Ley Vitivinícola del Estado, San Luis Potosí puede ser una potencia en la producción de vino a nivel nacional; el crecimiento de la industria contribuirá a la creación de nuevas fuentes de empleo, al fortalecimiento de los atractivos turísticos de la entidad y a propiciar mayores ingresos.