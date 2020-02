A pesar de quejas, termoeléctrica en BCS construirá otra chimenea

LA PAZ. En diciembre de 2019 se publicó una nueva convocatoria para el proyecto de otra central con combustóleo contaminante, misma que, de acuerdo a un ejercicio de estimación con fines didácticos, CERCA señala aumentaría la emisión de contaminantes de dicha central hasta un 14%, principalmente de bióxido de nitrógeno y el bióxido de azufre.

Se trata de una central de generación que se encontrará en la misma ubicación de la actual termoeléctrica, y significaría una chimenea más en la Central Baja California Sur, la cual actualmente ya cuenta con cinco, por lo que de llevarse a cabo este otro proyecto, serían un total de seis chimeneas.

Jaqueline Valenzuela Meza, directora de CERCA, menciona que no apoyarán que se realicen más proyectos de generación de electricidad de combustibles fósiles, debido a los altos niveles de contaminación que ya presenta La Paz, además, señala que espera que se lleve a cabo la primera sesión del Comité de Energía de Baja California Sur, para poder realizar contrapropuestas a este tipo de planes para BCS que sean limpios y que consideren las energías renovables, “lo que ellos no están viendo es que ya hay un efecto acumulativo de los contaminantes”, por lo tanto, señala que no se trata de una chimenea más, sino que hay siete chimeneas en total en la ciudad, por lo tanto existe un efecto acumulativo sinérgico que se debe tomar en cuenta.

SOCIEDAD CIVIL, EN CONTRA

Desde que se hizo pública la convocatoria para la incorporación de una unidad más en la Central de Combustión Interna, CERCA también inició la recolección firmas a través de la plataforma Change.Org, las cuales rebasan las 15 mil personas, que al firmar protestan en contra de este proyecto y otros más que tiene en puerta CFE para La Paz.

A través de esta petición solicitan a Semarnat que retiren los permisos, ya que la manifestación de impacto ambiental fue hecha en 2015, por lo tanto ya pasó el periodo legal para la ejecución del proyecto, por lo tanto, estos permisos ambientales deben ser retirados, menciona.

Las firmas recaudadas serán entregadas en la próxima reunión del Comité de Energía, por lo tanto, hasta que no se lleve a cabo, continuarán recaudando firmas, “para mostrarles en la mesa de trabajo la inconformidad social acerca de todos los proyectos contaminantes, los que quieran traer basados en combustibles fósiles”.

CONTAMINACIÓN PERSISTE

Recientemente a través de CERCA se dio a conocer que, de acuerdo con la información de las propias casetas de monitoreo de Comisión Federal de Electricidad (CFE), se ha confirmado que CFE rebasa los límites permisibles desde el 2008 al 2015 con unas mínimas excepciones, mientras que desde 2016 y hasta 2018 en ninguna estación en ningún año cumple con las normas, y además, incurren en violación de norma al no medir todo el tiempo, “duran hasta tres meses sin medir, y además superan los límites permisibles de partículas PM10”, señala la directora.

De igual manera señala que solo pudieron obtener datos de las partículas PM10, porque los datos de medición de otros agentes contaminantes no está completa, y por esto no se puede procesar, lo cual preocupa a la organización porque mencionan que nadie está encargándose de revisarlo, “el regulador que debería estar a cargo de verificar que estos límites permisibles no se rebasen, no lo está haciendo” dijo Valenzuela Meza.

También menciona que es urgente que en las actuales termoeléctricas (centrales de generación), se implemente un sistema de control de emisiones, y esto principalmente en cuanto al monitoreo de bióxido de nitrógeno y el bióxido de azufre, los cuales son los gases que mayor presencia tienen en La Paz.

Los encargados de regular e inspeccionar son principalmente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya que forma parte de sus atribuciones, pero de igual manera la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).