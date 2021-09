Autobuses niegan el servicio a haitianos en Tamaulipas

TAMPICO. Las empresas de autobuses de pasajeros se niegan a transportar haitianos y cualquier otro extranjero que no acredite su estancia legal en el país, informaron empresarios del ramo en estados como Tamaulipas, Veracruz, Estado de México y Durango.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que su gobierno se reunió el miércoles con empresarios transportistas, a quienes les pidió negar el servicio a los migrantes indocumentados, pues hay redes de traficantes de personas que contratan camiones para trasladarlos a la frontera con Estados Unidos.

“Son estructuras, organizaciones, tan es así que contratan camiones. Acabamos de tener una reunión ayer con transportistas de México de autobuses, que les estamos pidiendo -qué bien que sale ahora el tema- de que nos ayuden porque ellos contratan a sabiendas de que es ilegal. Estamos hablando de empresas del transporte de México”, dijo ayer en la conferencia mañanera.

En Tamaulipas, en la Central de Camionera de Reynosa cancelaron la venta de boletos a migrantes que llegaron desde la semana pasada buscando su traslado a Monterrey, Nuevo León, confirmó la administradora de la central, Esther Olvera, quien dijo que la medida se tomó luego de una reunión entre autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y el Gobierno del estado.

“Las empresas ya no van a dar el servicio a los migrantes porque no están autorizados a transitar en el país si no cuentan con un permiso”, dijo la administradora.

Desde el miércoles 22 ya no hay servicio para los migrantes; en cuanto a los extranjeros deportados que quieran viajar se les pedirá el oficio de libre tránsito expedido por el INM.

La línea de autobuses ADO también suspendió todas las corridas directas desde Veracruz hacia la ciudad de Reynosa, ya que la empresa corre el riesgo de que las unidades sean decomisadas por trasladar a los migrantes caribeños.

Los pasajeros veracruzanos dijeron que tuvieron que transbordar comprando un boleto con destino a la ciudad de Tampico y de ahí conseguir otro pasaje a la ciudad de Reynosa.

En el Estado de México, Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (Canapat), dijo que es obligatorio presentar una identificación oficial vigente para poder adquirir un boleto de autobús.

En caso de no presentar la credencial, los usuarios deberán acudir a las oficinas administrativas y llenar un formulario en el que se constante su nacionalidad mexicana, precisó López Nava.

“Nosotros no somos autoridades competentes, solo abonamos a la nueva normativa que ahora obliga este requisito para transitar por el país”, señaló.

El gerente de la Central Camionera de Durango, Juan Manuel Valdez Sánchez, señaló que los viajeros deben presentar su identificación oficial tanto a la hora de comprar sus boletos en taquilla, como al momento de abordar los camiones.

En centrales camioneras de otras ciudades del país, como la de Torreón, personal del lugar y del INM se acercan a los migrantes a quienes informan que no se les venderán boletos, además de que los exhortan a retirarse.

En Chiapas, la Secretaría de Movilidad del estado advirtió a los concesionarios de transporte de pasajeros que serán acreedores a multas o cárcel si trasladan migrantes en sus unidades, bajo el argumento de que incurrirían en el delito de tráfico de personas.

Las sanciones van de los cinco mil a 15 mil salarios mínimos o Unidades de Medida de Actualización (UMAS) y de seis a 15 años de cárcel, además de la pérdida de la concesión de transporte advirtió el gobierno local.

Desde mediados de 2019, luego de la llegada de las primeras caravanas migrantes de centroamericanos, varias líneas de transporte impusieron requisitos adicionales para viajar, con el objetivo de reducir el flujo de migrantes indocumentados. Con información de Filiberto Ramos/ El Sol de Toluca, El Sol de Puebla y Juan Pablo Hernández/El Sol de Durango