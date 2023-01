Delfina Gómez se sumó a petición para que gobernador no intervenga en elecciones 

Durante su visita a las comunidades de Río San Isidro, Lomas de San Sebastián y Valle de Los Reyes en Los Reyes La Paz, la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, dijo que se suma a petición que le hicieron varias integrantes de su partido al gobernador del Estado de México a no intervenir en los comicios del próximo 4 de junio.

“Yo sí me sumaría a esa petición de que deje que se logre lo que realmente queremos que es el ejercicio de libertad y el ejercicio de derecho y en la medida que él lo haga va a permitir que nuestros ciudadanos puedan ejercer esa libertad que tanto anhelamos, sé que va a ser difícil porque obviamente el perder un poder no va a ser tan fácil para asimilarlo o para entenderlo, pero yo creo que algo que pueden hacer para la paz social y para un proceso más sano, más transparente y más pacifico debe ser ese respeto que debemos tener todos en este proceso”, dijo.

La también senadora con licencia aseguró que será la propia militancia quien sacará al PRI del Estado de México.

En entrevista, señaló que en un acto de desesperación, la alianza PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza podría buscar la desunión de la coalición de su partido con el PT-PVEM para tratar de ganar a como dé lugar las elecciones.

Durante su discurso dijo que tiene el sueño de ver un mejor Estado de México en el que se acabe la corrupción imperante en más de 90 años. Aseguró que esto es el sueño de la población para que los más desprotegidos sean atendidos.

Ante un presunto remonte en las encuestas por parte de Alejandra del Moral, la precandidata morenista dijo que es por que quiere comprar la dignidad de los habitantes.

“Ha remontado porque han utilizado situaciones muy lamentables como la compra de la dignidad que para mí es muy importante no venderla, yo creo que la gente ahora está más preparada, no les va a alcanzar, la gente quiere un cambio y yo insisto, yo agradezco mucho a la gente que está viendo en una servidora una posibilidad, pero a mí me queda claro que es un reto muy grande y debemos tener muchas ganas para poder lograrlo”, expresó.

Dijo que esta es la oportunidad para sacar al PRI del Estado de México: "Ya basta de tanta corrupción", por lo que pidió a la población a sumarse a esta coalición y no vender su dignidad.

Finalmente, recalcó que se está fortaleciendo este proceso tomando en cuenta la unión y la coordinación, finalizó.

