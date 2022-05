El Bronco acusa en carta que autoridades no mostraron orden de aprehensión

A través de una carta enviada a sus abogados y a sus redes sociales, el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón narra su versión diferente a lo "han escuchado y leído, hechos completamente diferentes", respecto a que fue detenido aún sin la orden de aprehensión.

Acusa que el gobernador Samuel García anunciaba la detención en sus redes mucho antes sin que le mostrarán la orden de aprehensión, e inclusive los mismos policías le tomaron fotos. También aclara que tampoco huía como dice el gobernador de Nuevo León.

Narra que salió de Paredón, Coahuila a las 7:00 horas y llegó a su casa en García donde estuvo hasta las 9:00 en dos vehículos que lo transportaban a él y a sus escoltas, ambos del gobierno del Estado y que tienen GPS.

En Monterrey a las 10:00 pasó por dos amigos que le acompañarían a un rancho del municipio de General Terán para una reunión de conservación de flora y fauna. En la localidad de Montemorelos sube a una subirán de otro amigo y deja en su casa el otro vehículo.

Declara que después de 20 kilómetros de carretera en el Ejido Guadalupe La Joya, de General Terán, los cuatro escoltas se les adelantan y les piden parar pues argumentaron que les comunicaron, dijeron, que había problemas con un grupo de la delincuencia organizada.

Ahí estuvieron más de una hora parados y llegaron ministeriales, uno de ellos le dijo que traía una orden de aprehensión, pero le pidió se la mostrara y solo le dijo la tenía en el celular. "Yo me sorprendo pensando que era broma y le pregunté: ¿me la enseñas? Cosa que él no hizo, y así estuvimos hasta que con mi insistencia solo me mostró una en su teléfono celular, yo le exijo que me la muestre en físico y solo me respondía que no podía hacerlo porque no la traía".

"Finalmente, recibe la llamada de algún jefe de él y le ordena me suba de cualquier forma a su patrulla, yo accedí solo. Ya que llegamos al poblado de General Terán, ahí nos interceptó otra patrulla con otros agentes ministeriales donde ya traían la orden y me la mostraron, y así me llevaron hasta la Agencia Estatal de Investigaciones".

De acuerdo con Jaime Rodríguez, un oficial, luego de recibir una llamada de su jefe, intenta subirlo de cualquier forma a la patrulla. / Foto: Cuartoscuro

"Previo a todo, los mismos policías estuvieron tomando fotos e imágenes, las cuales fueron publicadas en los medios, gracias a la declaración pública del Gobernador, donde él personalmente en sus cuentas de redes publicó esta noticia mucho antes de que se me mostrara la supuesta orden de aprensión. En donde declara que iba huyendo, ¿ustedes creen que iba huyendo si siempre he sido custodiado por empleados de la Secretaría de Seguridad? los vehículos que siempre me movían son propiedad del gobierno y cuentan con localizadores satelitales y los mismos escoltas usan la red de radiofrecuencia del gobierno y donde el supuesto delito que se me acusa tenía desde 2018 en investigación y nunca fui enterado ni notificado del caso, para poder afrontarlo".

"Vas a juzgar después de leer mi relatoría respecto a lo que verdaderamente pasó", finaliza.